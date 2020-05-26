Генеральная прокуратура Беларуси продлила сроки предварительного расследования «сахарного дела». Никому из обвиняемых мера пресечения не изменена. Об этом Sputnik сообщили источники, знакомые с ходом расследования уголовного дела.

Фигуранты дела о взятках в сахарной отрасли были задержаны 24−25 января 2020 года. Таким образом, расследование дела длится уже четыре месяца, и столько же обвиняемые находятся под стражей в СИЗО КГБ в Минске. Среди обвиняемых — четыре директора сахарных комбинатов, глава Белорусской сахарной компании, российский бизнесмен, бывший сотрудник ГУБОПиК МВД. Сроки расследования дела ранее уже продлевали.

«Прокурором ещё на два месяца продлены сроки расследования уголовного дела, обвиняемым оставлена мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил Sputnik информированный источник.

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Мера пресечения

По словам источника Sputnik, нельзя исключать того, что адвокаты обвиняемых подавали ходатайство об изменении меры пресечения.

«Не берусь утверждать, что абсолютно все адвокаты просили выпустить из СИЗО своих клиентов. Но ситуация с пандемией коронавируса могла стать основанием для того, чтобы защитники именно это обстоятельство положили в основу ходатайства об изменении меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

В данной связи он сказал, что опытный адвокат «будет использовать любую возможность, чтобы убедить надзорный орган рассмотреть прошение об изменении меры пресечения, а тем более такую тему, как коронавирус».

Изоляция

Источник агентства также рассказал, что в СИЗО КГБ, как и в других СИЗО и исправительных учреждениях пенитенциарной системы, приняты определённые меры в связи с распространением COVID-19. По его словам, где-то полностью запрещены посещения адвокатов, где-то максимально ограничены контакты.

«Есть информация, что режим так называемой изоляции практически не коснулся фигурантов „сахарного дела“. Контакты адвокатов и обвиняемых полностью не прекращены, хотя и осуществляются не в том объёме и формате, как это было до пандемии», — рассказал собеседник агентства.

Большие объёмы

По его словам, это может быть связано «с большими объёмами материалов дела».

«Всё-таки сроки расследования затягивать нельзя, следственные действия должны проводиться. Сроки расследования поджимают, поэтому и не было жёсткой изоляции в связи с пандемией», — отметил источник.

Вместе с тем собеседник Sputnik отметил, что адвокаты фигурантов «сахарного дела» ждут окончания пандемии коронавируса, чтобы в обычном режиме можно было их посещать в СИЗО КГБ.

Конец лета

«Что касается сроков окончания расследования, то можно с уверенностью сказать, что конец лета — это самый оптимистичный прогноз. Сейчас сроки продлены ещё на два месяца», — сказал собеседник агентства.

КГБ до сих пор не сообщил, сколько человек задержаны и находятся под стражей по данному делу. Ранее в телесюжете БТ, который готовился совместно с комитетом госбезопасности, была озвучена информация о том, что задержаны четыре директора сахарных заводов, сотрудник ГУБОПиК МВД полковник милиции Владимир Тихиня, глава Белорусской сахарной компании и российский бизнесмен.

Источники Sputnik на разных стадиях расследования называли цифру от 9 до 11 задержанных и взятых под стражу. Также, по их данным, среди тех, кто проходит в качестве обвиняемых, могут быть женщины.

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

4 февраля о задержании директоров сахарных комбинатов жёстко высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что «такого в Беларуси ещё не было»: «Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Вечером того же дня КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «Сахарную мафию», подробнее в видео.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).