В субботу, 30 мая, и среду, 10 июня, в Слуцком районе не будут продавать алкоголь. Это связано с проведением торжественных мероприятий «Последний звонок» и выпускных вечеров.
Слуцкий райисполком рекомендует субъектам хозяйствования всех форм собственности в торговых объектах ограничить в районе время продажи алкогольных напитков —
- с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая,
- с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня.
Исключение составляет розничная торговля на объектах общественного питания в розлив. Такое решение принял Слуцкий райисполком.
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