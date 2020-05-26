В субботу, 30 мая, и среду, 10 июня, в Слуцком районе не будут продавать алкоголь. Это связано с проведением торжественных мероприятий «Последний звонок» и выпускных вечеров.

Слуцкий райисполком рекомендует субъектам хозяйствования всех форм собственности в торговых объектах ограничить в районе время продажи алкогольных напитков —

с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая,

с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня.

Исключение составляет розничная торговля на объектах общественного питания в розлив. Такое решение принял Слуцкий райисполком.