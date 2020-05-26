Посмотрите, как в Слуцке мама-утка переводит через дорогу своих птенцов (на зелёный сигнал светофора!)

Отдел новостей
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Слуцк, утро 26 мая, перекрёсток возле медколледжа. Мама-утка переводит своих утят через дорогу на зелёный (!) сигнал светофора. Пока семейство шло, сигнал сменился на красный, но водители пропустили «пешеходов». Видео: Юлия Свистунова.

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