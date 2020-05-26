Insta-рецепт. Как приготовить ореховую бабку на слуцких дрожжах

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Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь ореховую бабку на слуцких дрожжах (Interferm).

Ингредиенты

Для теста:

  • тёплое молоко — ½ ст.;
  • мука — 3,5 ст.;
  • яйца — 1 шт.;
  • сливочное масло — 110 г;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • свежие дрожжи — 25 г;
  • ванильный сахар — 2 ч.л.

Для начинки:

  • мёд — 3 ст.л.;
  • корица — 2 ч.л.;
  • растопленное сливочное масло — 2 ст.л.;
  • жареный арахис — ½ ст.;

Для глазури:

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  • сахарная пудра — 100 г;
  • молоко — 2 ст.л.;
  • лимонный сок — 1 ч.л.;
  • растопленный шоколад (по желанию).

Приготовление

Процесс приготовления смотрите в видео.

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