Insta-рецепт. Как приготовить ореховую бабку на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь ореховую бабку на слуцких дрожжах (Interferm).
Фотографии: Амина Палазник
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Ингредиенты
Для теста:
- тёплое молоко — ½ ст.;
- мука — 3,5 ст.;
- яйца — 1 шт.;
- сливочное масло — 110 г;
- сахар — 3 ст.л.;
- свежие дрожжи — 25 г;
- ванильный сахар — 2 ч.л.
Для начинки:
- мёд — 3 ст.л.;
- корица — 2 ч.л.;
- растопленное сливочное масло — 2 ст.л.;
- жареный арахис — ½ ст.;
Для глазури:
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- сахарная пудра — 100 г;
- молоко — 2 ст.л.;
- лимонный сок — 1 ч.л.;
- растопленный шоколад (по желанию).
Приготовление
Процесс приготовления смотрите в видео.
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