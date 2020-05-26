Insta-рецепт. Как приготовить ореховую бабку на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь ореховую бабку на слуцких дрожжах (Interferm).

Фотографии: Амина Палазник 1 из 2

Ингредиенты

Для теста:

тёплое молоко — ½ ст.;

мука — 3,5 ст.;

яйца — 1 шт.;

сливочное масло — 110 г;

сахар — 3 ст.л.;

свежие дрожжи — 25 г;

ванильный сахар — 2 ч.л.

Для начинки:

мёд — 3 ст.л.;

корица — 2 ч.л.;

растопленное сливочное масло — 2 ст.л.;

жареный арахис — ½ ст.;

Для глазури:

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сахарная пудра — 100 г;

молоко — 2 ст.л.;

лимонный сок — 1 ч.л.;

растопленный шоколад (по желанию).

Приготовление

Процесс приготовления смотрите в видео.

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