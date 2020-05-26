Она просто из Слуцка… Две истории о том, как Юля в детстве потерялась

Случчанка Юлия любит путешествовать. Она несколько лет жила в Греции и ездила туристом по Европе. Эта предрасположенность к странствиям у неё с раннего детства. Тогда, правда, путешествия Юли доставили немало хлопот её маме. Девушка рассказала две истории о том, как в детстве потерялась.

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История 1. Выгул собаки

Это моё первое воспоминание вообще в жизни. Мне было года 3−4. До этого я уже несколько раз терялась. Поэтому мама пошила мне красный колпак, как у гнома. И я его носила.

Однажды мама оставила меня с двумя старшими сёстрами. Мы сидели и смотрели какой-то американский фильм, в котором герои выгуливали собаку. У меня тоже была маленькая собака Топик. Он жил во дворе в будке на цепи. И я решила тоже пойти выгуливать своего Топика. Просто молча вышла из комнаты, надела колпак, отцепила цепь с собакой и ушла со двора. Топик во время прогулки убежал. А я заблудилась и пошла искать свой дом.

Я уже ушла на «Сахарный», далеко. И тут ко мне подъехала милиция. В машине милиции сидела мама. Она просто вышла, взяла меня за руку и молча пошла домой. За ней ещё бежала милиция: «Может, вы подпишете документы?» Она сказала: «Ай, отстаньте от меня».

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Оказалось, меня соседи определили по колпаку и подсказали маме, куда я пошла. А Топик тогда сразу вернулся домой.

История 2. Мама и машинист

Мне уже было 7 лет. Мы с сестрой и мамой поехали на тётину дачу, которая находится в Жодино. Оттуда нам нужно было ехать в Минск, где сестра училась в университете на 1-м курсе.

Были какие-то праздники майские. И в Жодино на электричку село очень много людей. Так много, что даже невозможно было кое-где залезть в вагон. У нас с собой были два больших клетчатых синих баула. А в них были живые куры. Мама говорит: «Вы с сестрой идите в последний вагон, а я пойду куда-то вперёд, потому что вместе мы не влезем».

Мы с сестрой зашли в вагон и нигде не нашли места, чтобы сесть. А я была маленькая и очень хотела сесть. Я говорю сестре: «Я пойду к маме».

Нам надо было ехать от «Жодино-Южного» до «Института культуры» в Минске. Я стала очень медленно проталкиваться через вагоны. Шла-шла-шла — и слышу, говорят: «Минск-Восточный!»

Ну, я услышала слово «Минск» и думаю: «Всё, надо выходить». Выхожу, и вместе со мной выходит очень много людей. Все они расходятся — и нет ни мамы, ни сестры. Я в 7 лет в Минске одна.

Раньше возле вокзала стояли бабушки, продавали семечки. Я к ним подхожу и говорю: «Где моя мама?» И одна бабушка такая говорит: «Сядь тут, она скоро придёт».

Солнце уже заходило. Было где-то 8 часов вечера. Эти бабушки уже ушли. А я сижу. И вдруг смотрю — едет электричка, сигналит, а возле машиниста сидит мама, машет мне. Выбегает. Ничего вообще мне не сказала.

Оказалось, что, когда они приехали на «Институт культуры», мама спросила у сестры: «Где Юля?» А сестра говорит: «Ну, она вообще-то с тобой. Где она? Ты шутишь?»

В общем, и мама, и сестра — каждая думала, что вторая шутит. И долго не начинали искать. Потом только поняли, что я, скорее всего, где-то вышла раньше, и побежали к машинисту, потому что он должен был вот-вот ехать обратно.

Бонус. Свободу курам!

Потом мы поехали в Минск в общежитие к моей сестре. Меня закрыли в комнате, где жила сестра, с двумя баулами кур. А мама и сестра пошли по магазинам. Тогда все соседки сестры на праздники уехали, я была в комнате одна.

И я решила, что курам нечем дышать. Открыла эти сумки, а сама ушла гулять по общежитию. Мама с сестрой меня там встретили. Мы открываем комнату, а там куры обгадили всё: пол, кровати. И начали разбегаться, так что мы потом по всему общежитию их ловили.

ПИШИТЕ. А у вас были истории о том, как вы терялись. Пишите в комментариях или на info@kurjer.info.