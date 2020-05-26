Плюс 915. В Беларуси уже 38 059 случаев коронавируса

По данным на 26 мая, в Беларуси выздоровели и выписаны 15 086 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Умерли 208 человек.

Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 472 906 тестов. С начала вспышки в Беларуси зарегистрировано 38 059 человека с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

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