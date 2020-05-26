Выборы президента-2020. Какие инициативные группы собирают подписи в Слуцке

В понедельник, 25 мая, в Слуцке прошёл первый пикет по сбору подписей за потенциального кандидата в президенты Республики Беларусь.
«Кур'ер» узнал, кто ещё планирует провести пикеты в Слуцке, а кто — нет.
Сергей ЧереченьПикет этого потенциального кандидата запланирован на 10 июня. Пока что примерное время — 15.00 или 16.00. Об это «Кур'еру» сообщил Олег Чумаков, пресс-атташе Сергея Череченя.
СПРАВКА. Сергей Владимирович Черечень (1985) — директор в ООО «С58 Технолоджис», член партии «Белорусская социал-демократическая Грамада». Место жительства — Минск.
Виктор БабарикоКак рассказал «Кур'еру» Алексей Патраков, координатор по Слуцку, инициативная группа Виктора Бабарико большая — по Беларуси почти 8700 человек, поэтому нет необходимости собирать большие пикеты. Если каждый соберёт по 10−15 подписей, то этого будет достаточно, чтобы перейти 100-тысячную планку. В Слуцке уже около 40 человек собирают подписи. Выходить на улицы с пикетами они не будут.
СПРАВКА. Виктор Дмитриевич Бабарико (1963) — временно не работает, беспартийный. Место жительства — деревня Мочаны, Логойский район, Минская область.
Валерий ЦепкалоВ пресс-службе Валерия Цепкало «Кур'еру» сообщили, что пока точно не решили, когда планируется проводить пикет инициативной группы в Слуцке.
СПАВКА. Валерий Вильямович Цепкало (1965) — индивидуальный предприниматель, беспартийный, экс-глава Парка высоких технологий, бывший дипломат. Место жительства — Минск.
Андрей ДмитриевКак пояснила «Кур'еру» Татьяна Короткевич, руководитель инициативной группы, на эту неделю пикет в Слуцке не запланирован. Они едут в могилёвском и гродненском направлениях. Возможно, Слуцк будет на следующей неделе.
СПРАВКА. Андрей Владимирович Дмитриев (1981) — сопредседатель, РИПОО «Говори правду», беспартийный. Место жительства — Минск.
Юрий ГанцевичВ Слуцке инициативная группа Юрия Ганцевича проводить пикет не будет. Об этом «Кур'еру» сообщил сам потенциальный кандидат.
СПРАВКА. Юрий Михайлович Ганцевич (1976) — фермер, субъект агроэкотуризма усадьба «На воде», беспартийный. Место жительства — агрогородок Поколюбичи, Гомельский район, Гомельская область.
От остальных потенциальных кандидатов в президенты «Кур'ер» ещё ждёт ответа. Публикация обновляется.
КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.
Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.
Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.
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