«Я не могу быть проституткой». Олег Гайдукевич снялся с президентских выборов-2020

Олег Гайдукевич принял решение сняться с выборов. Об этом он заявил на своей пресс-конференции, передаёт TUT.BY.

Олег Гайдукевич отметил, что пришёл в политику «всерьёз и надолго». Поэтому опровергает все «роли, которые ему приписали уже во время этой кампании».

«Я считаю себя самым серьёзным политиком из всех политических партий Беларуси. Для меня президентские выборы — процесс, который должен объединить страну, а не разъединить, — заявил Олег Гайдукевич. — Как политик, депутат, лидер крупнейшей партии страны. В этой ситуации мои политические амбиции уступают ситуации в стране».

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Олег Гайдукевич добавил, что за него уже собраны 30 тысяч подписей. И он передаст их и свою программу в штаб действующего президента.

«Я считаю, что нельзя допустить слома страны. Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента. Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. Я считаю, что мы должны отстоять свою страну и после выборов начать реформы. Все кандидаты, которые остались, кроме действующего президента, они все выступают за слом страны. Нам не нужен Порошенко, нам не нужен бывший чиновник, нам не нужны те, кто бегает по улицам и предлагает отнять и поделить. Мы не поддерживаем революцию, революция — всегда кровь. Действующий президент — единственный гарант единства страны», — заявил Олег Гайдукевич.

Решение сняться с выборов депутат, по его словам, принял в понедельник, но не смог сразу остановить сбор подписей за себя. Поэтому озвучил решение лишь во вторник.

КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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