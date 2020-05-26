Бабарико, Цепкало, Лукашенко… Кого жители Слуцка выбрали президентом в интернете

В понедельник, 25 мая, в Слуцке прошли пикеты по сбору подписей за потенциального кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую. На первый пришли около 70 случчан, на второй собрались несколько сотен людей.
Накануне, «Кур`ер» спросил у читателей, за кого бы они отдали свою подпись. Опрос был разделён на две части: в первой представлены 8 кандидатов, во второй было 7.
В опросе приняли участие более 1000 человек. Голоса опрошенных разделились следующим образом:
- большинство отдали голос «Против всех», а именно 585 человек,
- за Виктора Бабарико проголосовали 176 человек,
- за Светлану Тихановскую — 121 человек,
- за Валерия Цепкало — 92 человека,
- за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 84 человека.
КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.
Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.
Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.
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