Бабарико, Цепкало, Лукашенко… Кого жители Слуцка выбрали президентом в интернете

В понедельник, 25 мая, в Слуцке прошли пикеты по сбору подписей за потенциального кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую. На первый пришли около 70 случчан, на второй собрались несколько сотен людей.

Накануне, «Кур`ер» спросил у читателей, за кого бы они отдали свою подпись. Опрос был разделён на две части: в первой представлены 8 кандидатов, во второй было 7.

В опросе приняли участие более 1000 человек. Голоса опрошенных разделились следующим образом:

большинство отдали голос «Против всех», а именно 585 человек,

за Виктора Бабарико проголосовали 176 человек,

за Светлану Тихановскую — 121 человек,

за Валерия Цепкало — 92 человека,

за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 84 человека.

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КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.