В своём аккаунте в Instagram случчанка Анастасия Демидович, которая сейчас борется с саркомой, рассказала, как обстоят её дела. После неудачных курсов химиотерапии в Беларуси Анастасия не теряет надежды и занимается поиском клиники за границей.

«Всем привет, дорогие друзья! Прошло много времени с момента последнего поста. Многие спрашивали и хотели продолжения этому всему.

Ещё тогда, в январе, на контрольной КТ [компьютерной томографии] у меня была стабилизация. Но спустя два месяца КТ показала ухудшение ситуации. Неприятно? Неожиданность и паника. Что делать?

Далее меня ждал приём у врача и консилиум. Решали, что делать дальше. Назначили 2 курса химиотерапии и проверку. Прошла по итогу один курс, так как анализы были плохие. Второй курс уже проводить не стали. Снова настаёт день Х. Контрольная проверка. И что же мы там видим? Опять ухудшение… Это уже никак не кажется смешным. Опять врач, опять консилиум. И что же я слышу после от врачей: «Дальнейшее лечение проводиться не будет. Нет смысла, так как всё, что было проделано, только пагубно на вас повлияло. Мы ничем вам помочь не можем. Обратитесь в другое место».

Реклама

Стоп. Я не поняла. Какое другое место? В смысле? У нас в Беларуси это единственное учреждение, которое лечит данные заболевания. Куда мне обратиться? А если нет возможности? А что сейчас делать? Я, прошу заметить, без лечения. Всё, что было назначено, — это обезболивающее и уколы гормонов. Грубо говоря, меня отправили домой умирать…

И что происходит на данный момент в моей жизни. Поиск клиники за границей и подходящего лечения. Не буду пока раскрывать всего. Узнаете в дальнейшем. Постараюсь надолго не пропадать больше. Я так же остаюсь благодарна всем, кто меня поддерживает и окружает. Кто приносит позитив и радость в мою жизнь. Большая благодарность новым людям, с которыми я познакомилась за это время. Не судите строго за текст. Насколько он получился серьёзным. Хотелось вместить по максимуму информации. На данный момент я заканчиваю пост. До следующей встречи".

Если вы желаете оказать помощь Анастасии, можно перевести деньги на лицевой счёт оператора мобильной связи МТС по номеру телефона: +375 29 523 79 93. Необходимо пополнить баланс.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг № 615 «АСБ Беларусбанк» — г. Слуцк, ул. Чехова, 22; УНП: 100 325 912; МФО AKBBBY2X:

• В белорусских рублях — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY85AKBB31340000000900070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

• В долларах США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY07AKBB31341000000530070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

• В евро — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY31AKBB31342000000480070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный.

В назначении платежа нужно обязательно вручную ввести номер благотворительного счёта. А также указать, что платёж на имя Демидович Сергей Евгеньевич для лечения и реабилитации дочери Демидович Анастасии Сергеевны. Осуществить благотворительный платёж можно как в учреждениях банка посредством услуги «Произвольный платёж» (платёж по реквизитам), так и в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.