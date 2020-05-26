«Фея нитки и иголки». Посмотрите на гардероб слуцкого хореографа, который девушка пошила сама

«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни. В этот раз о своём гардеробе рассказывает Виолетта. Девушке 25 лет. Она хореограф, артист, руководитель слуцкого творческого коллектива. Увлекается пошивом одежды. Все три представленных в материале образа Виолетта сшила сама.
«В моём гардеробе уже много вещей ручной работы. Больше всего люблю шить рубашки и трикотажные изделия. Люблю асимметрию и необычные манжеты. Шью абсолютно всё, поэтому образ можно подобрать для любого случая. Шить научилась сама, но усовершенствовала свои знания в студии швейного дела „Мел и ткань“ в Минске».
1. Элегантная юбка сложного кроя и контрастная рубашка
2. Юбка-полусолнце и небесно-голубой топ в бельевом стиле
«Юбка-полусолнце, наверное, одна из самых популярных моделей юбок. Клёш всегда хорошо смотрится на высоких и стройных девушках, придавая худенькой фигуре недостающую полноту. И наоборот, струящиеся складки лёгких тканей хорошо скрывают излишнюю полноту. Шёлковый топ на бретелях — вещь must have в гардеробе любой модницы. Невесомый, летящий и очень стильный», — рассказала о втором образе Виолетта.
3. Платье с воланами василькового цвета
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