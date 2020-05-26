Коллектив работников станции скорой медпомощи обратился с благодарностью к жителям Слуцка

Коллектив работников станции скорой медицинской помощи города Слуцка выражает сердечную благодарность Шияновой Нине, Рейзиной Наталье, Криводубской Ларисе, Ермалович Наталье, Борисовец Оксане, Жданович Татьяне, Яроте Владиславу и Дубовику Максиму за проявленные к нам чуткость и внимание.

Приобретённые вами принадлежности (медицинские укладки, тонометры, термометры, респираторы, дезсредства, защитные костюмы, а также расходные материалы), несомненно, помогут нам в работе. А ваша гражданская позиция, искренняя поддержка и благородные поступки придают нам уверенности, улучшают настроение и мотивируют на борьбу с болезнями в это сложное для всех время!

Особая благодарность инициатору акции Сергеевой Алле!