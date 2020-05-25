Два слуцких педагога победили в региональном конкурсе «Учитель года Минской области»

Финал конкурса «Учитель года Минской области» проходил дистанционно. На звание лучших претендовали 24 педагога. Победители определялись в восьми номинациях. В двух из них первенствовали случчане.

Жюри оценивало творческие и профессиональные навыки специалистов, учитывая видеозаписи на мини-уроке по теме «Учить следует не для школы, а для жизни», творческую самопрезентацию на сцене и публичное представление опыта своей работы в режиме онлайн-трансляции.

Номинация «Воспитатель дошкольного образования» — Виктория Гяч, воспитатель Дошкольного центра развития ребёнка «Солнышко» города Слуцка.

Номинация «История, обществоведение, география» — Елена Трафимчик, учитель истории и обществоведения средней школы № 13 города Слуцка.

Лучшим учителям будут вручены дипломы главного управления по образованию Минского облисполкома и символ конкурса «Учитель года Минской области» — «Хрустальная синица».

Победители представят центральный регион на заключительном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь».