Топ-9 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 18 по 24 мая. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
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Как я довела себя до торбичечкого состояния #алёнинадиета ⠀ Честно не знаю🤷♀️ Ну точнее, знаю почему. Потому что ешь фаст-фуд, мучное, сладкое и всё то, что кажется нам нуууу очень вкусным🤦♀️ ⠀ А если минутка грусти, то рука так и тянется скушать конфетку. Это быстрый способ получить гормон радости. ⠀ А вот как появились злосчастные три цифры🤷♀️ как-то незаметно. ⠀ Одно я уяснила точно: нужно взвешиваться переодически. Когда ты не взвешиваешься лишние килограммы думают: «Ага, красотка, ты расслабилась». И начинают плюсовать. А со временем ты просто боишься взять и стать на весы. ⠀ Вот стану с утра на весы, расстроюсь, весь день на смарку, как-нибудь в другой раз. ⠀ А даже если нашла в себе силы и стала на весы, расстроилось и пошла заедать расстройства. Ведь в этот же день начинать диету не гоже. С понедельника. Да, да именно с него🤦♀️ ⠀ Первым делом надо взять и стать на весы. Я иногда становлюсь на весы даже после «чит-мила». Да, неприятно. Да, не хочется смотреть. Но это подстёгивает не расслабляться. ⠀ Я пробовала много диет: гречневая, японская, разные диеты, расчитаные на неделю. ⠀ История моего после похудения началась 10 марта 2019 года. Как часто взвешиваетесь вы?
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