Как проходит первый пикет по сбору подписей в Слуцке (фото)

Из столицы кампания по сбору подписей за потенциального кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую перебралась в Слуцк. Пикет начался в полдень 25 мая на улице Слуцкие пояса.

На месте собрались около 70 человек, некоторые приходили семьями. На YouTube-канале Belarus12stop шла прямая трансляция с места пикета.

Смотрите подборку фотографий.

Реклама

Публикация обновляется.

КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.