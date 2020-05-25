Где могут «попросить автограф», можно ли подписаться за нескольких претендентов… Топ-4 наивных вопроса о сборе подписей

Начался сбор подписей за будущих кандидатов в президенты. В срок до 19 июня 15 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата. «Кур'ер» отвечает на четыре наивных вопроса о сборе подписей.

1. Где разрешено собирать подписи?

Сборщики подписей могут ходить по квартирам, по общежитиям (если это не нарушает внутренний распорядок), по рынкам, подойти на улице, а также выставлять пикеты. Сборщики подписей могут посетить избирателей на работе. Однако если руководитель против, он вправе запретить собирать подписи в рабочее время. Получать специальное разрешение на пикетирование не нужно, если оно проводится в местах, не запрещённых местными властями. В каждом городе свой перечень таких мест.

К примеру, в Слуцке нельзя собирать подписи

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на центральной площади города, прилегающей к зданиям райисполкома и Центра детского творчества;

на посадочных платформах ж/д станций «Слуцк» и «Новодворцы»;

на остановочных пунктах железной дороги на территории Слуцкого района;

на автовокзале;

на площадках посадки/высадки пассажиров на остановках общественного транспорта.

2. Позвонили в дверь, предложили подписаться. Что делать?

В первую очередь попросить у сборщика подписей показать удостоверение, выданное Центральной избирательной комиссией, и документ, подтверждающий его личность. Если вы согласны отдать голос в поддержку претендента, у вас попросят паспорт — в подписной лист член инициативной группы вносит серию и номер.

Для военнослужащего — реквизиты военного билета. Для тех, кто потерял паспорт, — реквизиты справки, выданной органами внутренних дел. Подпись и дату избиратель ставит лично.

3. Могу ли я попросить листовку с информацией о потенциальном кандидате?

Раздавать любые печатные материалы — календарики, листовки, плакаты — членам инициативной группы запрещено. Сборщики подписей могут лишь показать для ознакомления информацию о потенциальном кандидате с его биографией, показать его портрет.

При этом нельзя агитировать избирателей подписаться, но можно рассказать о претенденте. Также нельзя уговаривать поставить подпись, давать за это денежное вознаграждение, подарки.

4. Могу ли я подписаться сразу за нескольких кандидатов?

Можно, но только один раз за каждого кандидата. Если оставить несколько подписей за одного претендента, они аннулируются во время проверки подлинности.

В ТЕМУ. В Слуцке проходит первый пикет по сбору подписей (фотофакт)

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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