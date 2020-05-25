Житель Слуцка позвонил в ГАИ и сообщил, что его пьяная жена села за руль. Она оказала неповиновение

Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.

В ночь с пятницы на субботу (с 22 на 23 мая) в милицию позвонил мужчина и сообщил, что его супруга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с ним, взяла ключи от машины и собирается куда-то ехать.

Сотрудники ГАИ остановили этот автомобиль на улице Магистральной. На предложение выйти из него случчанка ответила отказом.

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«Продолжительные уговоры и требования инспекторов результата не дали, и после очередного предупреждения, также оставшегося без внимания, сотрудники ГАИ под руки вывели женщину из автомобиля и доставили в РОВД для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ГАИ.

В отношении женщины были составлены протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

«Сегодня при рассмотрении дела об административном правонарушении по факту оказанного неповиновения законным требованиям сотрудников ОВД гражданка полностью признала свою вину. Суд учёл чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, а также сложную жизненную ситуацию и постановил привлечь водителя к штрафу в размере 2 базовых величин», — добавили в ГАИ.

Это именно наказание за неповиновение. Решение за нетрезвое вождение выносилось отдельно.