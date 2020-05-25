В понедельник, 25 мая второй пикет по сбору подписей в Слуцке прошёл у Косого моста, на тротуаре, ведущем к ТЦ «Маяк». Три стола, очереди, в которых одновременно было по 40−50 человек. Всё продлилось более трёх часов. За это время, по предварительной оценке сборщиков, было собрано около 1000 подписей жителей Слуцка. Были люди с соседних деревень и, например, с солигорской пропиской.

По другим оценкам, своим подписи оставили около 500 случчан. Смотрите подборку фотографий.

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КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.