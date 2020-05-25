«За тебя проголосовали, а ты там родственников понапихал». В Беларуси до выборов сформируют новый состав правительства

Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом он заявил в понедельник, 25 мая, на совещании в Минске по экономическим и политическим вопросам.

«Мы всегда после регистрации кандидатом действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов! Это принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а ты там родственников, родных, любимых и прочих понапихал в это правительство. Это главный наш исполнительный орган, основной и единственный. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов», — сообщил президент присутствующим на заседании, пишет TUT. BY со ссылкой на телеграм-канал «Пул первого».

В совещании приняли участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман и председатель ФПБ Михаил Орда.

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Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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