Где в Слуцком районе не будет света с 25 по 29 мая

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат свет
С 25 по 29 мая с 8.00 до 17.00 в н. п. Малая Падерь:
- ул. Братьев Гилевских, № 1−6, № 10−19, № 23, № 24−28 (чётные), № 32, № 34, № 53, № 42−68 (чётные), № 72−80 (чётные);
- ул. Новая, № 1−9 (нечётные);
- ул. Луговая, № 2−13, № 15, № 19.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Реклама
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.