Где в Слуцком районе не будет света с 25 по 29 мая

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

С 25 по 29 мая с 8.00 до 17.00 в н. п. Малая Падерь:

ул. Братьев Гилевских, № 1−6, № 10−19, № 23, № 24−28 (чётные), № 32, № 34, № 53, № 42−68 (чётные), № 72−80 (чётные);

ул. Новая, № 1−9 (нечётные);

ул. Луговая, № 2−13, № 15, № 19.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.

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