Жительница одной из деревень в Гомельской области позвонила на телефон «горячей линии» «Кур'ера» по COVID для того, чтобы посоветоваться. Она не знает, что ей делать — вызывать врача или идти на работу. Дело в том, что она съела банан, которым её угостил муж, а потом у неё появились признаки коронавируса. Мужчина лечится в больнице от COVID-19.
«У меня муж лежит с коранавирусом в больнице, — рассказала Алла. — Когда он 7 мая попал туда с пневмонией, у него взяли первый тест и он был отрицательным, а когда 20 мая взяли повторный тест — он оказался положительным. Мужа перевели в другое отделение и лечат от коронавируса.
Когда навещали его, мы же не знали, что второй тест будет положительным, а он нам из окна скинул банан и мы его съели.
Я сейчас приболела, меня знобит, «вылез» конъюнктивит, губы посинели, но температуры нет. Не знаю, что делать — вызывать врача или идти на работу. Я работаю в учреждении с людьми, нас перевели на вахты по две недели. Сейчас мне надо выходить на работу, а у меня появились признаки. Я вспомнила про банан, и меня прямо заколотило".
Рекомендации медиков: если у вас есть признаки острого респираторного заболевания или возможный контакт с больным COVID-19, оставайтесь дома и вызовите врача!
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