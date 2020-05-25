Виноват, что храбро не умер в плену. История Петра Кучинского, поймавшего генерала Власова

В школьном музее деревни Долгое Солигорского района нет информации о Петре Кучинском. В книге «Памяць» его имя тоже не упомянуто, потому что до сих пор не решено, считать земляка патриотом или предателем. А ведь он задержал и передал Советам изменника Родины генерала Власова.

Историю своего дяди Петра Никодимовича Кучинского рассказала «Kур'еру» племянница Нина Адамовна Кучинская. «До войны дядя Пётр жил в Москве, был женат, имел двух дочерей и сына.

Когда началась война, Пётр Кучинский командовал в Киеве 54-м отдельным батальоном обслуживания станции снабжения. Но войска, защищавшие Киев, были обречены. Мой дядя с тысячами других военнослужащих был пленён немцами 7 ноября.

В лагерях для военно­пленных Пётр Кучинский находился больше года: сначала лагеря Подмосковья, потом Могилёва, Бобруйска, Полоцка. Из Бобруйска в Долгое дяде удалось передать известие о своём нахождении. Его отец — мой дед Никодим — пошёл в Бобруйск, чтобы выкупить сына у немцев, но в Слуцке сам попал к ним в лапы, чуть вырвался.

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В Полоцком лагере дядя заболел тифом и понял, что это его последнее пристанище. Когда в лагере появились вербовщики армии Власова, обещали лечение и улучшенное питание, он согласился.

Так Пётр Кучинский оказался на службе в Русской освободительной армии под командованием генерала Власова.

Охота за генералом Власовым. Как это было

Из протокола допроса Кучинского: «Я продолжительное время служил в «Русской освободительной армии», находился в первой русской дивизии в должности командира батальона 3-го стрелкового полка, звание имел капитана.

10 мая 1945 года первая дивизия РОА перешла на сторону американской армии, сосредоточившись у деревни Розенталь (Чехия), и разоружилась, а 11 мая поступил приказ Власова углубиться на американскую территорию. К месту сосредоточения дивизии прибыли представители от советских частей и предложили нам, командирам РОА, переводить свои части и подразделения на сторону Красной Армии. Так мы и сделали, и части дивизии РОА стали двигаться в сторону Красной Армии".

Пётр Кучинский вместе с капитаном Якушевым прибыли в распоряжение штаба 162-й танковой бригады доложить о проделанной работе. Майор контр­разведки Виноградов дал Кучинскому задание — разыскать, а по возможности задержать и доставить ему командира первой русской дивизии РОА, одновременно попросил узнать место пребывания командующего РОА Власова.

Кучинский и Якушев выехали выполнять задание на территорию, занятую американцами.

Из протокола допроса Кучинского: «На одной из развилок дороги нас задержали американские солдаты-танкисты и дальше, вглубь своей территории, не пустили. Пока мы с ними объяснялись, мимо нас проследовала танкетка, а вслед за ней — семь легковых автомашин, в числе которых я опознал автомашину командира первой русской дивизии РОА».

Кучинский с Якушевым поехали её догонять. Догнав, перегородили путь. Танкетка и следовавшие за ней машины остановились.

Осмотрев автомашины, Кучинский и Якушев обнаружили в них всё командование первой дивизии РОА, а в одной из машин — замаскированного одеялами и плащ-палатками командующего РОА генерала Власова. Кучинский и Якушев развернули машины и проконвоировали их на территорию СССР. О поимке Власова тут же доложили Сталину. За эту операцию большую группу офицеров «Смерша» и контрразведки представили к наградам.

Ранее на kurjer.info о судьбе Кучинского: Герой или предатель

Награда, которую не получил

Тем же самым Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1945 года Кучинский был награждён орденом Отечественной войны I степени, его шофёр Довгас и шофёр Власова Комзолов — орденами Отечественной войны II степени.

Были ли вручены эти награды? Вряд ли. Контрразведчики не оставляли Петра Кучинского в покое: повестки, допросы. Финал — Подольский проверочно-фильтра­ционный лагерь № 174.

В апреле 1946-го отчаявшийся Пётр Кучинский написал лично товарищу Сталину: «Считаю себя виновным в том, что, боясь голодной смерти в плену, нарушил присягу и по-большевистски храбро не умер в плену, не вынес всех невзгод и лишений голодного плена и не осуществил мечты перехода на сторону Красной Армии ранее.

Одновременно прошу принять во внимание мою заслугу перед Родиной в том, что, осуществляя мечту перехода на сторону Красной Армии, принял все меры к задержанию Власова А.А., тем самым не дал ему возможности остаться за границей безнаказанным…"

Петра Кучинского из лагеря освободили. Помиловали. Но не до конца. Вернуться к семье в Москву ему не разрешили. Было указано жить в Тульской области. Из Москвы к ссыльному приезжали только дочери. Жена развелась и вышла замуж за другого. Умер Пётр Кучинский в конце 1953-го или в начале 1954 года".

Цикл публикаций «Случчина помнит» от газеты «Кур'ер» посвящается поколению, прошедшему и пережившему Великую Отечественную войну и приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Героями публикаций на страницах газеты и на сайте kurjer.info стали люди, сражавшиеся за нашу мирную жизнь, пережившие лагеря и оккупацию.

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