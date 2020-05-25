«Вспышка» коронавируса в кадетском училище в Слуцке. Директор рассказал, что там происходит

В одном из популярных телеграм-каналов появились сообщения, что у многих учащихся кадетского училища в Слуцке якобы обнаружен коронавирус, а сам директор учреждения находится на лечении с подтверждённым COVID-19. Как обстоят дела* на самом деле, узнал МЛЫН.BY.

Сергей Метельский, директор кадетского училища, встретил корреспондентов у входа.

— Посмотрите, что это реально я, а то потом скажут, что подставного человека вам вывели, — снимает на минуту марлевую повязку Сергей Метельский. — Сегодня у меня телефон не замолкает — звонят родные, знакомые, журналисты разных изданий. Все интересуются моим самочувствием. Как видите, жив-здоров.

— На слухи не обижаетесь? — интересуюсь.

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— А чего обижаться? Информацию о моей болезни разместили не самые авторитетные источники, как я понял, там всё построено на сплетнях. Поэтому, надеюсь, не многие люди относятся серьёзно к тому, что там пишут, — улыбается Сергей Метельский.

Суббота в училище — шестой школьный день. После обеда у кадетов время отдыха. Кто за книгой сидит, кто прилёг поспать. Многие ребята решили «ловить» хорошую погоду и вышли на спортивную площадку.

Старшекурсники Владимир и Илья занимаются на тренажёрах. На вопрос, какая сейчас обстановка в кадетском училище, парни только плечами пожимают:

— Да всё как обычно. Только усилили меры безопасности — теперь чаще моем руки, стараемся соблюдать безопасную дистанцию. И в здании регулярно санобработку проводят.

В Минском областном кадетском училище не скрывают: подтверждённые случаи COVID-19 есть. Но ситуация далеко не такая критическая, как об этом пишут в интернете.

— У одного учащегося тест дал положительный результат. Тут же быстро были определены все контакты, с которыми парень общался за последние 14 дней. У всех ребят, кто находился в училище, взяли мазок — многие результаты уже пришли, оставшиеся ждём со дня на день. У нас здесь военная дисциплина, так что все меры безопасности соблюдаются очень строго, — объясняет директор кадетского училища Сергей Метельский. — Наши дети и раньше находились под постоянным наблюдением медиков, а в нынешней непростой ситуации контроль вообще особенный. Введён особый режим, как и во всех учебных учреждениях республики. Не участвуем в массовых мероприятиях, ограничили вход в училище для посторонних. Проводим дезинфекцию, находимся под контролем Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Из 220 детей, которые обучаются в Минском областном кадетском училище, на домашнее обучение ушли всего 18 человек.

— Мы не препятствовали родителям, это их право. Для детей, которые учатся дома, мы организовали дистанционную поддержку. У нас на сайте есть специальный раздел, где размещены задания для разных классов, налажена обратная связь. Так что проблем с аттестацией быть не должно, уверены, что завершим учебный год, как и планировали.

Минское областное кадетское училище находится на окраине Слуцка. Но и в центре города жизнь кипит — по улицам неспешно прогуливаются люди, стоянки супермаркетов заставлены автомобилями. Правда, почти все случчане носят маски и стараются держать дистанцию с прохожими.

«Рост заболеваемости отмечается»

, главврач центральной районной больницы, радужных картин не рисует. Говорит как есть: рост заболеваемости отмечается, особенно после больших выходных и Радоницы. Но это не экстренный случай, а стандартный и вполне ожидаемый сценарий, по которому развивалась ситуация с коронавирусом не только в Беларуси, но и во всём мире.

— Обстановка в Слуцком районе контролируемая. При этом мы позже других регионов вступили в эту непростую эпидемиологическую ситуацию. У нас хорошо работали санслужбы, быстро локализовали все те вспышки, которые ранее появлялись в районе. Сейчас постепенно выходим на плато, прогнозируем, что скоро заболеваемость пойдёт на спад, — отмечает Олег Лесников.

На данный момент на ИВЛ пациентов с коронавирусной пневмонией в регионе нет.

— Несколько тяжёлых пациентов, которые прошли через реанимацию, пошли на поправку. Значительное количество людей готовится к выписке, — объясняет ситуацию Олег Лесников. — Мы перепрофилировали один из корпусов больницы под коронавирусный. В нём есть 3 дополнительных отделения по 60 коек, мест свободных достаточно. Каждый пациент, который нуждается в кислородной поддержке, её получит своевременно. Хватает лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты. Работают 2 приёмных покоя — один как «грязная» зона, второй как «чистая». Налажена и работа поликлиники: пациенты, у которых есть признаки респираторных заболеваний, обращаются в инфекционный кабинет с отдельным входом. Пациенты у нас не пересекаются, между корпусами мы даже поставили дополнительные перегородки, чтобы исключить возможность заражения.

*- оригинальный материал был опубликован в субботу, 23 мая, в 19.09.