ДТП под Слуцком: «вояж» пьяных парней и девушек по кафе закончился «полётом» в кювет. И как они пытались скрыть правду

Подробности аварии, которая произошла ночью 24 мая в районе деревни Леньки, и что было после «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.

Субботним вечером, 23 мая, компания молодых людей, посадив за руль трезвого водителя, выпивала в машине, катаясь от одного городского кафе до другого. Около 3 часов ночи один из парней попросил отвезти его домой.

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По пути ребята (четыре молодых человека (жители Слуцкого района) и две девушки (жительницы Копыльского района, 17 и 19 лет)) заехали в кафе «У садочку», где продолжили распивать в беседке. Собравшись уезжать, хозяин автомобиля, сказал, что дальше поедет сам.

Трезвый водитель стал его отговаривать. Но владелец авто со словами «Ты что? Не доверяешь мне?» сел за руль сам. В итоге все молодые люди поехали по ранее намеченному маршруту.

При повороте на деревню Греск с трассы Р23 (леньки) водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет.

После ДТП ребята вылезли из машины, один из парней остался внутри. Он попросил не трогать его и вызвать «скорую». Медикам позвонили подбежавшие очевидцы аварии.

Когда молодые люди увидели проблесковые маячки подъезжающей «скорой», три парня, в том числе и тот, что был за рулём, скрылись с места ДТП. Они не вернулись и до приезда сотрудников ГАИ.

Уже находясь на месте происшествия, инспекторы приняли решение приступить к оперативно-розыскным мероприятиям. Около 6 утра всех нашли. Полагаясь на опыт, сотрудники ГАИ установили и кто был за рулём. Отметим, все они прятались в доме водителя.

Изначально все молодые люди утверждали, что за рулём весь вечер и в момент ДТП был трезвый водитель. И парень сам был с этим согласен, но после того, как инспекторы объяснили ему, какую ответственность он может понести, случчанин рассказал, как всё было на самом деле.

Как итог: в отношении хозяина (1994 года рождения) Mercedes-Benz, севшего нетрезвым за руль, составлены все необходимые процессуальные документы. Алкотест показал в его крови 1,08 и 1,04 промилле алкоголя (также взяты биопробы). К тому же у молодого человека нет водительских прав, за что он уже неоднократно попадался сотрудникам ГАИ.

В ДТП пострадали трое — девушки и парень, который не смог вылезти из машины. Они госпитализированы в травматологическое отделение Слуцкой больницы.

В ТЕМУ. Напомним, в Слуцком районе с 25 мая по 5 июня ГАИ уделит особое внимание водителям, которые будут ехать с выключенным ближним светом фар (или дневными ходовыми огнями) независимо от времени суток. Это связано с проведением в Беларуси акции ГАИ «Внимание — дети!».

«Двигаться днём нужно не с габаритами или „противотуманками“, а именно с ближним светом или дневными ходовыми огнями. На сегодняшний день мы наблюдаем, что только 2−3 авто из 10-ти соблюдают это правило. За невыполнение данного требования сотрудники ГАИ могут как предупредить, так и оштрафовать автомобилистов (до 54 рублей)», — отметил «Кур'еру» Дмитрий Семибратов, старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.

Акция связана с окончанием учебного года и началом летних каникул. Экипажи ГАИ будут усиленно дежурить рядом с учебными заведениями, уделяя особое внимание пропуску пешеходов, а также соблюдению правил перевозки детей.