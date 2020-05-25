На трассе под Слуцком 75-летняя пенсионерка на скутере столкнулась с машиной. Фотофакт

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На трассе под Слуцком 75-летняя пенсионерка на скутере столкнулась с машиной. Фотофакт
Фотографии: Слуцкая ГАИ для kurjer.info

Авария произошла в воскресенье, 24 мая, около 14 часов на трассе Р23 в районе автодороги Слуцк-Жуки. Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.

Жительница Слуцкого района (1944 года рождения) выехала на трассу со стороны Лучников. Для того чтобы развернуться на развязке, ей необходимо было перестроиться в левую полосу движения. В итоге пенсионерка не пропустила автомобиль и столкнулась с ним.

На трассе под Слуцком 75-летняя пенсионерка на скутере столкнулась с машиной. Фотофакт

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Случчанку госпитализировали в травматологию ЦРБ. Водитель авто не пострадал.

На трассе под Слуцком 75-летняя пенсионерка на скутере столкнулась с машиной. Фотофакт

На трассе под Слуцком 75-летняя пенсионерка на скутере столкнулась с машиной. Фотофакт

На трассе под Слуцком 75-летняя пенсионерка на скутере столкнулась с машиной. Фотофакт

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