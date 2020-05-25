Заболеваемость коронавирусом в Беларуси пока не уменьшается. Ежедневно заболевает более 900 человек, но запрета на работу досуговых учреждений нет. Ограничено только проведение массовых мероприятий, не проводятся концерты. В Слуцке объекты культуры, спорта, развлечений в большинстве своём открыты для посетителей, но некоторые кружки, клубы и объединения временно не работают, или сократили число занятий, или ушли в онлайн-общение. «Кур'ер» подготовил обзор, куда можно сходить сейчас в Слуцке, а куда — пока нельзя.

Кто и как работает

Слуцкий краеведческий музей. Музей работает с 10 до 18 часов, выходной — воскресенье, понедельник. Открыт только один зал «Природа края». Желательно, чтобы посетители были в маске. Такой же график работы и филиалов.

Музей работает с 10 до 18 часов, выходной — воскресенье, понедельник. Открыт только один зал «Природа края». Желательно, чтобы посетители были в маске. Такой же график работы и филиалов. Кинотеатр «Беларусь». Время работы кассы сокращено: открыта с 22 по 24 мая с 17.45 до 21.00; 21 мая, а также с 25 по 28 мая — выходной. Администрация предупреждает, что возможны изменения.

Время работы кассы сокращено: открыта с 22 по 24 мая с 17.45 до 21.00; 21 мая, а также с 25 по 28 мая — выходной. Администрация предупреждает, что возможны изменения. Слуцкий городской Дом культуры. Кружки и объединения работают, на занятия приходят те, кто считает нужным. При посещении рекомендовано иметь средства защиты. Не проводятся занятия в хоре ветеранов, потому что пожилым людям рекомендовано находиться дома.

Кружки и объединения работают, на занятия приходят те, кто считает нужным. При посещении рекомендовано иметь средства защиты. Не проводятся занятия в хоре ветеранов, потому что пожилым людям рекомендовано находиться дома. Молодёжный центр. Дети могут посещать кружки по заявлению родителей. Кроме того, организована работа с участниками онлайн, выборочно, по желанию участников, организуют репетиции. Дискотеки не проводятся.

Дети могут посещать кружки по заявлению родителей. Кроме того, организована работа с участниками онлайн, выборочно, по желанию участников, организуют репетиции. Дискотеки не проводятся. Городская библиотека. Отдел обслуживания и читальный зал принимают посетителей, но их просят иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Отдел обслуживания и читальный зал принимают посетителей, но их просят иметь при себе средства индивидуальной защиты. Спорткомплекс «Дельфин». Бассейн, тренажёрный зал, секции работают, но по сокращённому графику. Посетить бассейн можно во вторник и четверг с 8 до 9 утра и с 17 до 21 часа. По воскресеньям — с 15.30 до 21.00. Стоимость абонемента снижена на 20%. Сауна работает только в воскресенье.

Бассейн, тренажёрный зал, секции работают, но по сокращённому графику. Посетить бассейн можно во вторник и четверг с 8 до 9 утра и с 17 до 21 часа. По воскресеньям — с 15.30 до 21.00. Стоимость абонемента снижена на 20%. Сауна работает только в воскресенье. Некоторые частные тренажёрные залы. Никаких специальных требований к посетителям не предъявляют.

Никаких специальных требований к посетителям не предъявляют. Развлекательный детский центр в ТЦ «Маяк». Дополнительных требований к посещению нет.

Не работают для посетителей