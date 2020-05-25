«Успокойтесь, дышите глубоко и ровно…» Что делать, если рушится здание (советы слуцких спасателей)

Обрушение зданий во всём мире чаще всего происходит вследствие землетрясений. И можно было бы говорить о том, что для нас, белорусов, эта тема неактуальна. Однако крушение зданий может происходить и по совершенно другим причинам: пожар, взрыв, подмывание основания здания грунтовыми водами, эксплуатация больше установленного срока
Последствия крушения здания могут быть ужасающими. Приведём несколько примеров.
1. «Коллапс строения Савар»
Дикий и страшный по своим масштабам крах здания, который произошёл в 2013 году, унёс с собой невероятное количество человеческих жертв.
Эта авария получила название «Коллапс строения Савар», а произошла она 24 апреля 2013 года в районном центре Савар (Бангладеш). Обрушившееся здание являлось 8-этажным коммерческим строением, в котором на момент аварии находилось множество магазинов, банков, офисов, а также пять крупных швейных фабрик.
В 8.57 утра по местному времени здание рухнуло, сложившись словно карточный домик, оставив целым лишь первый этаж. На момент краха в здании находилось около 4000 человек. Всего же после завершения спасательных операций, которые длились вплоть до 13 мая, выяснилось, что под его обломками погибли 1129 человек, а ещё 2515 оказались ранеными, но спасёнными. Такое количество человеческих жертв в результате обрушения строения стало самым массовым в истории человечества.
2. Обрушилась кровля трубопрокатного цеха
23 марта 1995 года на Таганрогском металлургическом заводе (Ростовская область) обрушилась кровля трубопрокатного цеха на площади 14 000 кв. м, в результате чего погибли 14 человек, ещё 17 — пострадали. Расследовавшая данное происшествие комиссия назвала причиной нарушения норм строительства, допущенные при возведении предприятия в 1960-х годов.
Что делать, если рушится здание
В нашей стране подобных случаев зарегистрировано не было, однако быть готовым к подобному будет не лишним. Что же делать, если рушится здание, подсказывают спасатели.
Первые признаки обрушения — внезапно возникшие трещины в стенах, полу и потолке, вибрация, признаки взрыва или механического удара. При этом:
- Необходимо укрыться в тех местах, где поражение обломками наименее вероятно: оконные и дверные проёмы, углы, образованные капитальными (несущими) стенами. Детей при этом необходимо прижать лицом к себе, защищая от возможных травм;
- Не следует возвращаться в разрушенный дом в поисках имущества и документов;
- Двигаться в полуразрушенном здании крайне опасно, так как его разрушение может продолжиться в любой момент. Поэтому, по возможности, лучше привлечь к себе внимание спасателей криками и ожидать помощи;
- Если вы оказались под обломками здания, постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. Настройтесь на то, что вас скоро спасут;
- Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи
и т. д.) для обнаружения вас эхопеленгатором или кинологами;
- Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички или зажигалку. Берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи;
- Если есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича
и т. п.) укрепите потолок от обрушения и ждите помощи;
- При сильной жажде положите в рот небольшой камушек и сосите его, дыша носом. В случае ранения двигайтесь как можно меньше — это уменьшит кровопотерю.
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