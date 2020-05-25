«Успокойтесь, дышите глубоко и ровно…» Что делать, если рушится здание (советы слуцких спасателей)

Обрушение зданий во всём мире чаще всего происходит вследствие землетрясений. И можно было бы говорить о том, что для нас, белорусов, эта тема неактуальна. Однако крушение зданий может происходить и по совершенно другим причинам: пожар, взрыв, подмывание основания здания грунтовыми водами, эксплуатация больше установленного срока и т. д.

Последствия крушения здания могут быть ужасающими. Приведём несколько примеров.

1. «Коллапс строения Савар»

Дикий и страшный по своим масштабам крах здания, который произошёл в 2013 году, унёс с собой невероятное количество человеческих жертв.

Реклама

Эта авария получила название «Коллапс строения Савар», а произошла она 24 апреля 2013 года в районном центре Савар (Бангладеш). Обрушившееся здание являлось 8-этажным коммерческим строением, в котором на момент аварии находилось множество магазинов, банков, офисов, а также пять крупных швейных фабрик.

В 8.57 утра по местному времени здание рухнуло, сложившись словно карточный домик, оставив целым лишь первый этаж. На момент краха в здании находилось около 4000 человек. Всего же после завершения спасательных операций, которые длились вплоть до 13 мая, выяснилось, что под его обломками погибли 1129 человек, а ещё 2515 оказались ранеными, но спасёнными. Такое количество человеческих жертв в результате обрушения строения стало самым массовым в истории человечества.

2. Обрушилась кровля трубопрокатного цеха

23 марта 1995 года на Таганрогском металлургическом заводе (Ростовская область) обрушилась кровля трубопрокатного цеха на площади 14 000 кв. м, в результате чего погибли 14 человек, ещё 17 — пострадали. Расследовавшая данное происшествие комиссия назвала причиной нарушения норм строительства, допущенные при возведении предприятия в 1960-х годов.

Что делать, если рушится здание

В нашей стране подобных случаев зарегистрировано не было, однако быть готовым к подобному будет не лишним. Что же делать, если рушится здание, подсказывают спасатели.

Первые признаки обрушения — внезапно возникшие трещины в стенах, полу и потолке, вибрация, признаки взрыва или механического удара. При этом: