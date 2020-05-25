Барельеф из бывшего ресторана «Вежа Града» нашли под Слуцком. Фотофакт

Блогер Сергей Мороз путешествовал по окрестностям Слуцка и в деревне Городище наткнулся на барельеф, очень похожий на тот, что был в бывшем ресторане «Вежа Града». Недавно в его здании открылся супермаркет «Виталюр».

⠀

Этот барельеф встречал посетителей в фойе ресторана. Там были и другие барельефы.

«Радует, что их не разбили или разрушили, что они нашли своё пристанище, хотя бы и во дворе у людей», — написал Сергей в своём Instagram.

Когда здание бывшего ресторана переделывали в сентябре прошлого года, «Кур'ер» побывал внутри. На фото попал один из барельефов. Случаи, когда люди сберегают местные достопримечательности, в Слуцке не единичны. Например, один из случчан забрал статую ткачихи, которая стояла у входа на текстильную фабрику (сейчас здесь ТЦ «Радуга»). В ином случае статуя стала бы просто строительным мусором.