Одновременно с коронавирусной эпидемией мы можем видеть развитие нескольких психических эпидемий (они же mass psychogenic illness). Психическая эпидемия — это одномоментное проявление и эпидемическое распространение среди большого количества людей неких идей «мемов», которые приводят к их необычному деструктивному поведению. Психические эпидемии известны давно, и они живы и сегодня.

В 1266 году Европу охватила волна самобичевания. При этом склонность к такому поведению передавалась, стоило лишь наблюдателям в течение часа смотреть на такое. Схожие масштабы приобрела и эпидемия пляски святого Вита в 14 веке. Хуже всего, что психическая эпидемия усиливалась во время пандемии чумы 1348—1349 и способствовала распространению инфекции.

В наши дни это чаще всего локальные вспышки: лица зла в кустах и кричащие от страха школьницы в Малайзии (2019), похищение пенисов злым духом в Нигерии в 90-ых, вселяющийся джин или замерзание изнутри на фабриках Сингапура в 70-ых. Иногда психическая эпидемия может распространятся шире, например, эпидемия смеха в Танзании в 60-ых, когда сотни человек были поражены бесконтрольным смехом, затем эпидемия перекинулась на соседние деревни и вспышка угасла только через полтора года.

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Все психические эпидемии имеют схожие законы распространения. Так, вспышка самобичевания, поразившая тысячи людей в Европу, началась с одного душевнобольного мальчика в Европе. Так и в современном мире политики, медиа и пропагандисты провоцируют психические эпидемии, при которых обычные люди начинают ненавидеть других людей (и едут воевать или вступают в ряды радикалов), начинать деструктивное поведение (от отказа от вакцинации, парадов во время эпидемии до сжигания вышек 5G). Индивидуальные особенности, такие как повышенная внушаемость, высокий уровень стресса и неопределенности, низкий уровень образования, делают человека беззащитным перед психическими инфекциями.

Что же делать? Еще Эйнштейн спрашивал, «возможно ли контролировать ментальную эволюцию рода человеческого таким образом, чтобы сделать его устойчивым против психозов жестокости и разрушения?» Обществу для противостояния психическим эпидемиям нужен nerd immunity (ботанский иммунитет), как herd immunity при инфекциях.

Инвестиции в культуру, образование, воспитание внутренней системы ценностей и убеждений, самоидентичности — все это дает надежный иммунитет против психических эпидемий. Правда, современные правительства, опирающиеся на пропаганду, вряд ли вдохновятся этой целью.

Но исследования показывают, что для изменений в обществе не нужна половина сочувствующих вам, достаточно лишь 10% уверенных людей. Поэтому образовывайте своих близких и знакомых, формируйте nerd immunity. Если мы сами не миссионеры своих идей, они сами по себе не восторжествуют.