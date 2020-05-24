У каждого важного решения есть последствия, которые касаются не только нас самих, но и окружающих. К этой идее нас приучают с детства. Необходимость нести ответственность за свои поступки почти всегда делает процесс выбора долгим и мучительным. Такой простой жест как подбрасывание монеты способен частично избавить человека от груза — и принести чувство глубокого удовлетворения от последующего результата. Недавно эта гипотеза получила научное подтверждение, благодаря эксперименту экономиста Стивена Левитта из Чикагского университета.
Исследователь в буквальном смысле слова попросил группу добровольцев принять решение, подкинув монету, и решил изучить, как такой опыт повлияет в дальнейшем на их самоощущение. Результаты были опубликованы в журнале The Review of Economic Studies.
Левитт создал веб-сайт с перечнем вопросов, на которые можно было ответить утвердительно или отрицательно. Например, «Стоит ли мне уволиться?», «Стоит ли мне переехать?», «Стоит ли мне сделать предложение?». У пользователей также была опция задать собственный вопрос. Затем ответы «да» или «нет» случайным образом присваивались одной из сторон монеты. Судьбоносный бросок добровольцы совершали в присутствии свидетелей, которые должны были подтвердить, что человек не жульничал.
Спустя два месяца ученый связался с участниками эксперимента, которые вынужденно пошли на перемены. На этом этапе некоторые из них находились в сомнениях и размышляли, не лучше ли было бы оставить все, как было. Но по прошествии шести месяцев большинство волонтеров уже были довольным таким развитием событий. Они чувствовали себя счастливее и говорили, что не стали бы ничего менять, если бы у них был второй шанс.
Эксперимент Левитта показывает: обычно люди стремятся к переменам, но боятся их, избегая ответственности за свои поступки. А зря, ведь обновления приносят заряд энергии, уверенности и мотивации. Экономист также обращает внимание, что современные поведенческие теории чересчур сосредоточены на плюсах и минусах действий и не учитывают удовольствие, которое получает человек от самого факта принятия решения.
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