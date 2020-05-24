У каж­до­го важ­но­го ре­ше­ния есть по­след­ствия, ко­то­рые ка­са­ют­ся не толь­ко нас са­мих, но и окру­жа­ю­щих. К этой идее нас при­уча­ют с дет­ства. Необ­хо­ди­мость нести от­ветствен­ность за свои по­ступ­ки по­чти все­гда де­ла­ет про­цесс вы­бо­ра дол­гим и му­читель­ным. Та­кой про­стой жест как под­бра­сы­ва­ние мо­не­ты спо­со­бен ча­стич­но из­ба­вить че­ло­ве­ка от гру­за — и при­не­сти чув­ство глу­бо­ко­го удо­вле­тво­ре­ния от по­сле­ду­ю­ще­го ре­зуль­та­та. Недав­но эта ги­по­те­за по­лу­чи­ла на­уч­ное под­твер­жде­ние, бла­го­да­ря экс­пери­мен­ту эко­но­ми­ста Сти­ве­на Ле­вит­та из Чи­каг­ско­го уни­вер­си­те­та.

Ис­сле­до­ва­тель в бук­валь­ном смыс­ле сло­ва по­про­сил груп­пу доб­ро­воль­цев при­нять ре­ше­ние, под­ки­нув мо­не­ту, и ре­шил изу­чить, как та­кой опыт по­вли­я­ет в даль­ней­шем на их са­мо­ощу­ще­ние. Ре­зуль­та­ты были опуб­ли­ко­ва­ны в жур­на­ле The Re­view of Eco­nomic Stud­ies.

Ле­витт со­здал веб-сайт с пе­реч­нем во­про­сов, на ко­то­рые мож­но было от­ве­тить утвер­ди­тель­но или от­ри­ца­тель­но. На­при­мер, «Сто­ит ли мне уво­лить­ся?», «Сто­ит ли мне пе­ре­ехать?», «Сто­ит ли мне сде­лать пред­ло­же­ние?». У поль­зо­ва­те­лей так­же была оп­ция за­дать соб­ствен­ный во­прос. За­тем от­ве­ты «да» или «нет» слу­чай­ным об­ра­зом при­сва­и­ва­лись од­ной из сто­рон мо­не­ты. Судь­бо­нос­ный бро­сок доб­ро­воль­цы со­вер­ша­ли в при­сут­ствии сви­де­те­лей, ко­то­рые долж­ны были под­твер­дить, что че­ло­век не жуль­ни­чал.

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Спу­стя два ме­ся­ца уче­ный свя­зал­ся с участ­ни­ка­ми экс­пе­ри­мен­та, ко­то­рые вы­нуж­ден­но по­шли на пе­ре­ме­ны. На этом эта­пе неко­то­рые из них на­хо­ди­лись в со­мне­ни­ях и раз­мыш­ля­ли, не луч­ше ли было бы оста­вить все, как было. Но по про­ше­ствии ше­сти ме­ся­цев боль­шин­ство во­лон­те­ров уже были до­воль­ным та­ким раз­ви­ти­ем со­бы­тий. Они чув­ство­ва­ли себя счаст­ли­вее и го­во­ри­ли, что не ста­ли бы ни­че­го ме­нять, если бы у них был вто­рой шанс.

Экс­пе­ри­мент Ле­вит­та по­ка­зы­ва­ет: обыч­но люди стре­мят­ся к пе­ре­ме­нам, но бо­ят­ся их, из­бе­гая от­вет­ствен­но­сти за свои по­ступ­ки. А зря, ведь об­нов­ле­ния при­но­сят за­ряд энер­гии, уве­рен­но­сти и мо­ти­ва­ции. Эко­но­мист так­же об­ра­ща­ет вни­ма­ние, что со­вре­мен­ные по­ве­ден­че­ские тео­рии че­рес­чур со­сре­до­то­че­ны на плю­сах и ми­ну­сах дей­ствий и не учи­ты­ва­ют удо­воль­ствие, ко­то­рое по­лу­ча­ет че­ло­век от са­мо­го фак­та при­ня­тия ре­ше­ния.