«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)

Алесь Достанко
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«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
Фото: Алесь Достанко

Слуцк, городской стадион, суббота, 23 мая. Матч высшей лиги «Слуцк» — «Рух» (1:1). Подборка фото про игру и болельщиков.

Про футбол: за секунду «до» и примечательные моменты

За секунду до
Матч был насыщенным. Обе команды создавали много опасных моментов. Было много падений на газон и прыжков в высоту за мячом. Фотографии: Алесь Достанко
«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
Вратари обеих команд точно не скучали. Только и успевали, что летать
«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)

«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)

«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
Гол 1:0. Но преимущество было недолгим. И позже гости сравняли счёт, пробив пенальти.
«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
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«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)

«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)

«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
Стояли грудью за свои ворота

Про болельщиков

«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
Трибуны. Местами плотно, местами — людей нет. Людям сложно изменить привычки
«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
Австралия всё ещё со «Слуцком»
«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)
Зрителей за оградой нужно вносить в список культурного наследия Случчины. Их там всегда несколько десятков. Испокон веков!
«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)

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«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)

«Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото)

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