НовостиСлуцкИзбранное «Слуцк» и «Рух». За секунду «до» и другие примечательные моменты матча (фото) Алесь Достанко - 23 мая 2020, 19:51 0 Фото: Алесь Достанко Слуцк, городской стадион, суббота, 23 мая. Матч высшей лиги «Слуцк» — «Рух» (1:1). Подборка фото про игру и болельщиков. Про футбол: за секунду «до» и примечательные моменты Матч был насыщенным. Обе команды создавали много опасных моментов. Было много падений на газон и прыжков в высоту за мячом. Фотографии: Алесь ДостанкоВратари обеих команд точно не скучали. Только и успевали, что летать Гол 1:0. Но преимущество было недолгим. И позже гости сравняли счёт, пробив пенальти. 59:59 Стояли грудью за свои ворота Про болельщиков Трибуны. Местами плотно, местами — людей нет. Людям сложно изменить привычкиАвстралия всё ещё со «Слуцком»Зрителей за оградой нужно вносить в список культурного наследия Случчины. Их там всегда несколько десятков. Испокон веков! Реклама Реклама
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