В субботу, 23 мая, состоялся матч 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Рух» (Брест).

В первом тайме команды показали интересный футбол с обилием голевых эпизодов у обеих ворот, однако, стартовые нули на табло остались гореть до перерыва.

Во втором тайме счёт долгое время оставался неизменным, но на 81-ой минуте встречи случчане «распечатали» нули на табло. Егор Семёнов (полузащитник ФК «Слуцк») воспользовался передачей Виталия Трубило (защитника «Слуцка») с углового флажка и головой отправил мяч в дальний угол ворот. 87-ая минута футбольного матча стала роковой для «Слуцка», где команда пропустила мяч с пенальти. Борис Панкратов (вратарь «Слуцка») неудачно сыграл на выходе в штрафной площади и заработал одиннадцатиметровый удар. Точным ударом «с точки» отличился Владислав Васильев (полузащитник «Руха»).

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» опустился ещё на одну строчку в турнирной таблице и на данный момент занимает пятое место. Отрыв от команды, находящейся на четвёртой строчке (ФК «Шахтёр»), составляет одно очко.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Победа „Слуцка“ или ничья» с коэффициентом 1.35 — в матче сыграл.