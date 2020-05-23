Эхо недели. Деревня становится частью Слуцка, возвращение стоматологов

Люди заговорили про выборы. Например, про рекордное число инициативных групп, которые заявляли о желании собирать подписи за кандидатов в президенты. В стране отменили выпускные в школах и сдвинули сдачу ЦТ. А медицинские учреждения пытаются вернуться к прежнему режиму работы — возобновили приёмы стоматологи.
События в городе и районе
Город Слуцк становится больше за счёт присоединения близлежащих деревень. По решению Слуцкого райсовета деревня Малая Падерь упразднена и вошла в состав города. Общественное обсуждение, которое было объявлено в начале этого года, не добавило никаких предложений от жителей.
Город прирастает не только деревнями, но и новыми жилыми микрорайонами. Стартовала продажа квартир в новом жилом комплексе в микрорайоне «Чехова» с видом на храм в честь преподобного Паисия Святогорца. Ввод дома в эксплуатацию запланирован в сентябре 2020 года. Мы посмотрели, какие квартиры и почём там можно купить.
Ну и куда же без магазинов? В Слуцке открылся ещё один супермаркет — «Виталюр». «Кур'ер» побывал на открытии.
Бывший сотрудник Слуцкой мебельной фабрики рассказал об увольнении работников с предприятия в период коронавируса. Власти не подтвердили.
Коронавирус сильно изменил режим работы школ, но особенно опечалились выпускники. Традиционных выпускных вечеров в Слуцке не будет. Как разрешено отметить торжество, «Кур'еру» рассказал Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.
А вот стоматологическая поликлиника в Слуцке с 25 мая возобновляет приём пациентов. Пока будут работать два отделения: ортопедическое и платное. Также в учреждении продолжают оказывать экстренную помощь и проводить медосмотры.
О людях
Случчанка Марта Задорожная десять лет потратила на то, чтобы стать успешным фотографом в Испании. Но коронавирус смешал планы девушки и оставил её без привычной работы. Марта рассказала «Кур'еру», как начинала карьеру в Слуцке, что помогло ей пробиваться в профессии, какие виды деятельности она освоила для получения дохода за время вынужденного карантина в Испании.
«Кур`ер» продолжает серию интервью со случчанами, которые не могут спрятаться в четырёх стенах. Ирина — частный предприниматель. Она работает парикмахером в Слуцке и в период распространения коронавируса не закрыла салон, как часть её коллег, а продолжает обслуживать клиентов. Она рассказала, как изменился её рабочий день, какие услуги оказывает, а от каких отказалась, а также насколько уменьшились её доходы.
Люди продолжают делиться своими историями заражения коронавирусом и рассказывают о его последствиях для них лично. Жительница Слуцка на условиях анонимности поделилась с корреспондентом «Кур'ера», как пандемия коронавируса затронула её семью. Девушка по дням расписала, как и что происходило в течение месяца. Мы приводим её рассказ. Это вверх к людям.
Выпускница Марьяна рассказала «Кур'еру», как она готовилась к выпускному, о своих хлопотах, о том, каким видела свой выпускной раньше, и что осталось от этих ожиданий сейчас.
Происшествия
- Жительница Копыля за чужой счёт развивала «семейный бизнес». За год она «одолжила» более 730 000 рублей. Подробности дела «Кур'еру» рассказала Татьяна Белоног, официальный представитель ведомства.
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Новополочанка отдала мошеннику из Слуцка 10 000 рублей за «помощь» в переезде в Израиль.
- 21 мая возле 11-го городка в Слуцке столкнулись два автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.
- Жительница Слуцкого района заявила в милицию о пропаже $ 26 000 и € 20 000. Но, как выяснили сыщики, она вместо настоящих, которые тратила на себя и на семью, хранила сувенирные деньги и так пыталась обмануть мужа.
История
В «Кур'ер» читатели обращаются с разными вопросами, рассказывают о своих жизненных ситуациях, проблемах и о людях. Людмила Морозова написала из Гомеля. Она рассказала о жизни в деревне Талица Слуцкого района в 50-е годы прошлого столетия и прислала оригинальные архивные фото из семейного альбома, сделанные жителем деревни Адамом Кравченко в 1957 году.
Почитать и посмотреть
Газета «Кур'ер» и женский проект Lampa запустили бесплатный семидневный спортивный онлайн-марафон. Его проведёт минчанка Ника Миклашевич, женский фитнес-тренер и блогер Instagram. Вместе с ней участницы будут подтягивать тело и следить за питанием. Можно присоединиться.
В начале апреля правительство определило, кто подлежит самоизоляции в Беларуси и какие правила должен выполнять человек на самоизоляции. Сотрудники Слуцкого РОВД провели более 3000 проверок. Корреспондент «Кур'ера» отправился в рейд вместе с участковым инспектором ИДН и посмотрел, как проходят проверки и соблюдают ли правила случчане.
Объяснительная журналистика
«Кур'ер» продолжил серию публикаций о разных вопросах, связанных с коронавирусом. В этом помогает уроженец Слуцка Давид Кантровиц. В этот раз он перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, где эксперты отвечают на вопросы людей о всех местах, где может (или нет) скрываться коронавирус. Можно ли его принести домой на одежде, обуви, волосах и других предметах и как их обработать.
Какие симптомы COVID-19 чаще всего наблюдаются у детей? В каком возрасте наиболее восприимчивы дети? Кто в зоне риска? Может ли ребёнок быть переносчиком вируса? На эти и другие вопросы ответили белорусские медики в рамках Республиканской научно-практической интернет-конференции «COVID-19 в детском возрасте».
Покупка газового котла — сложный и ответственный процесс. Нужно тщательно продумать, какой котёл лучше для частного дома конкретной площади и требуемых функций, чтобы не разочароваться в покупке и не иметь в дальнейшем проблем с отоплением. Эксперты объяснили, что нужно учитывать.
Выборы
С 21 мая в Беларуси начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Он продлится по 19 июня включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 инициативных групп потенциальных кандидатов, среди которых много новых лиц. Чтобы представить, кто эти люди, мы коротко рассказали о каждом кандидате.
Напоминаем, чтобы выдвинуться кандидатом в президенты, необходимо заручиться поддержкой не менее 100 000 совершеннолетних граждан Беларуси, у которых есть избирательное право.
Народные новости
Жители 11-го городка в Слуцке наконец-то научились соблюдать дистанцию. Фотографии, подтверждающие это, прислала местная жительница.
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