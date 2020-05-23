Эхо недели. Деревня становится частью Слуцка, возвращение стоматологов

Люди заговорили про выборы. Например, про рекордное число инициативных групп, которые заявляли о желании собирать подписи за кандидатов в президенты. В стране отменили выпускные в школах и сдвинули сдачу ЦТ. А медицинские учреждения пытаются вернуться к прежнему режиму работы — возобновили приёмы стоматологи.

События в городе и районе

Город Слуцк становится больше за счёт присоединения близлежащих деревень. По решению Слуцкого райсовета деревня Малая Падерь упразднена и вошла в состав города. Общественное обсуждение, которое было объявлено в начале этого года, не добавило никаких предложений от жителей.

Город прирастает не только деревнями, но и новыми жилыми микрорайонами. Стартовала продажа квартир в новом жилом комплексе в микрорайоне «Чехова» с видом на храм в честь преподобного Паисия Святогорца. Ввод дома в эксплуатацию запланирован в сентябре 2020 года. Мы посмотрели, какие квартиры и почём там можно купить.

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Ну и куда же без магазинов? В Слуцке открылся ещё один супермаркет — «Виталюр». «Кур'ер» побывал на открытии.

Бывший сотрудник Слуцкой мебельной фабрики рассказал об увольнении работников с предприятия в период коронавируса. Власти не подтвердили.

Коронавирус сильно изменил режим работы школ, но особенно опечалились выпускники. Традиционных выпускных вечеров в Слуцке не будет. Как разрешено отметить торжество, «Кур'еру» рассказал Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.

А вот стоматологическая поликлиника в Слуцке с 25 мая возобновляет приём пациентов. Пока будут работать два отделения: ортопедическое и платное. Также в учреждении продолжают оказывать экстренную помощь и проводить медосмотры.

О людях

Случчанка Марта Задорожная десять лет потратила на то, чтобы стать успешным фотографом в Испании. Но коронавирус смешал планы девушки и оставил её без привычной работы. Марта рассказала «Кур'еру», как начинала карьеру в Слуцке, что помогло ей пробиваться в профессии, какие виды деятельности она освоила для получения дохода за время вынужденного карантина в Испании.





«Кур`ер» продолжает серию интервью со случчанами, которые не могут спрятаться в четырёх стенах. Ирина — частный предприниматель. Она работает парикмахером в Слуцке и в период распространения коронавируса не закрыла салон, как часть её коллег, а продолжает обслуживать клиентов. Она рассказала, как изменился её рабочий день, какие услуги оказывает, а от каких отказалась, а также насколько уменьшились её доходы.

Люди продолжают делиться своими историями заражения коронавирусом и рассказывают о его последствиях для них лично. Жительница Слуцка на условиях анонимности поделилась с корреспондентом «Кур'ера», как пандемия коронавируса затронула её семью. Девушка по дням расписала, как и что происходило в течение месяца. Мы приводим её рассказ. Это вверх к людям.

Выпускница Марьяна рассказала «Кур'еру», как она готовилась к выпускному, о своих хлопотах, о том, каким видела свой выпускной раньше, и что осталось от этих ожиданий сейчас.

Происшествия

Жительница Копыля за чужой счёт развивала «семейный бизнес». За год она «одолжила» более 730 000 рублей. Подробности дела «Кур'еру» рассказала Татьяна Белоног, официальный представитель ведомства.

Новополочанка отдала мошеннику из Слуцка 10 000 рублей за «помощь» в переезде в Израиль.

21 мая возле 11-го городка в Слуцке столкнулись два автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.

Жительница Слуцкого района заявила в милицию о пропаже $ 26 000 и € 20 000. Но, как выяснили сыщики, она вместо настоящих, которые тратила на себя и на семью, хранила сувенирные деньги и так пыталась обмануть мужа.

История

В «Кур'ер» читатели обращаются с разными вопросами, рассказывают о своих жизненных ситуациях, проблемах и о людях. Людмила Морозова написала из Гомеля. Она рассказала о жизни в деревне Талица Слуцкого района в 50-е годы прошлого столетия и прислала оригинальные архивные фото из семейного альбома, сделанные жителем деревни Адамом Кравченко в 1957 году.

Почитать и посмотреть

Газета «Кур'ер» и женский проект Lampa запустили бесплатный семидневный спортивный онлайн-марафон. Его проведёт минчанка Ника Миклашевич, женский фитнес-тренер и блогер Instagram. Вместе с ней участницы будут подтягивать тело и следить за питанием. Можно присоединиться.

В начале апреля правительство определило, кто подлежит самоизоляции в Беларуси и какие правила должен выполнять человек на самоизоляции. Сотрудники Слуцкого РОВД провели более 3000 проверок. Корреспондент «Кур'ера» отправился в рейд вместе с участковым инспектором ИДН и посмотрел, как проходят проверки и соблюдают ли правила случчане.

Объяснительная журналистика

«Кур'ер» продолжил серию публикаций о разных вопросах, связанных с коронавирусом. В этом помогает уроженец Слуцка Давид Кантровиц. В этот раз он перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, где эксперты отвечают на вопросы людей о всех местах, где может (или нет) скрываться коронавирус. Можно ли его принести домой на одежде, обуви, волосах и других предметах и как их обработать.

Какие симптомы COVID-19 чаще всего наблюдаются у детей? В каком возрасте наиболее восприимчивы дети? Кто в зоне риска? Может ли ребёнок быть переносчиком вируса? На эти и другие вопросы ответили белорусские медики в рамках Республиканской научно-практической интернет-конференции «COVID-19 в детском возрасте».

Покупка газового котла — сложный и ответственный процесс. Нужно тщательно продумать, какой котёл лучше для частного дома конкретной площади и требуемых функций, чтобы не разочароваться в покупке и не иметь в дальнейшем проблем с отоплением. Эксперты объяснили, что нужно учитывать.

Выборы

С 21 мая в Беларуси начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Он продлится по 19 июня включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 инициативных групп потенциальных кандидатов, среди которых много новых лиц. Чтобы представить, кто эти люди, мы коротко рассказали о каждом кандидате.

Напоминаем, чтобы выдвинуться кандидатом в президенты, необходимо заручиться поддержкой не менее 100 000 совершеннолетних граждан Беларуси, у которых есть избирательное право.

Народные новости

Жители 11-го городка в Слуцке наконец-то научились соблюдать дистанцию. Фотографии, подтверждающие это, прислала местная жительница.