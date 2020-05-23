Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, — пишет express.co.uk.

Их выводы базируются на обследовании пациентов с сахарным диабетом. Характерный признак заболевания: сухость и грубость кожи, её шелушение, зуд.

В запущенных случаях это приводит к образованию трещин на ступнях, локтях и на других частях тела. Это происходит из-за того, что уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.

«Заболевания кожи, на которые часто пациенты с диабетом не обращают внимание, являются распространенными осложнениями при диабете первого и второго типа», — заявили медики.

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По информации медиков, если игнорировать чрезмерную сухость кожи, это может привести к тяжёлому осложнению сахарного диабета — синдрому диабетической стопы.

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Семь основных симптомов

Как пишет Focus Online, диабет второго типа зачастую начинается незаметно и не доставляет беспокойства больному. Немецкие врачи назвали семь основных симптомов, которые могут свидетельствовать о начале опасного заболевания:

1. постоянная жажда

2. частое мочеиспускание (в особенности ночью).

3. повышенная сухость кожи и зуд,

4. медленное заживление ран,

5. утомляемость без причины,

6. резкая потеря веса,

7. возросшая восприимчивость к инфекциям.

«Эти предупреждающие знаки относятся не только к диабету второго типа, но и к диабету первого типа, который поражает в основном молодых людей», — отмечают врачи.

СПРАВКА. Сахарный диабет — эндокринное заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы и развивающееся вследствие недостаточности инсулина. Болезнь характеризуется хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ в организме.