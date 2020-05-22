29 мая «Чёрная пятница» в универмаге «Слуцк»

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КУП «Универмаг «Слуцк» приглашает!

29 мая — «Чёрная пятница» в наших магазинах!

Скидки от 10 до 50%. Время покупать!

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Ждём Вас:

  • Универмаг «Слуцк» — с 9.00 до 20.00
  • «Дом обуви» (рынок) с 9.00 до 16.00
  • «Детский мир» — ул. Ленина, 138 — с 10.00 до 19.00
  • «Дом мебели» — ул. Копыльская, 33 — с 10.00 до 19.00
  • «Все для дома» — ул. Ленина, 313 а (12 в/г) — с 10.00 до 19.00
  • «Марк Формэль» — ул. Ленина, 191 — с 10.00 до 19.00

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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