КУП «Универмаг «Слуцк» приглашает. Новые товары и интересные предложения в наших магазинах

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Универмаг «Слуцк» порадует своих покупателей большим выбором новых товаров!

  • Фирменная секция ОАО «Элема» универмага «Слуцк» предлагает новую весенне-летнюю коллекцию одежды

  • Стильные и качественные сумки ОАО «Галантэя», новинки сезона, Вы сможете приобрести в секции «Галантерея»

  • Новое поступление товара в секции «Мужская одежда» — брюки классические летнего ассортимента, трикотажные брюки и джемпера.

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  • Обновленный ассортимент витебских ковров и ковровых дорожек. Приглашаем в секцию «Товары для уюта»

В магазине № 2 «Дом торговли» большое поступление велосипедов — дорожные, горные, детские. И лидер продаж — беговел!

А на футбольные мячи (Пакистан) — ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ — ВСЕГО 19 РУБ 20 КОП!

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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