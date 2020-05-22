КУП «Универмаг «Слуцк» приглашает. Новые товары и интересные предложения в наших магазинах

Универмаг «Слуцк» порадует своих покупателей большим выбором новых товаров!
- Фирменная секция ОАО «Элема» универмага «Слуцк» предлагает новую весенне-летнюю коллекцию одежды
- Стильные и качественные сумки ОАО «Галантэя», новинки сезона, Вы сможете приобрести в секции «Галантерея»
- Новое поступление товара в секции «Мужская одежда» — брюки классические летнего ассортимента, трикотажные брюки и джемпера.
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- Обновленный ассортимент витебских ковров и ковровых дорожек. Приглашаем в секцию «Товары для уюта»
В магазине № 2 «Дом торговли» большое поступление велосипедов — дорожные, горные, детские. И лидер продаж — беговел!
А на футбольные мячи (Пакистан) — ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ — ВСЕГО 19 РУБ 20 КОП!
Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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