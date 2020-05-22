Руслан Лукашенко: «Линию по розливу молока в Слуцке закрывать не будут»

В редакцию «Кур`ера» обратились работники Слуцкого сыродельного комбината. Они вновь сообщили, что 25 мая на предприятии закрывают линию по розливу молока. Больше всего сотрудников волнует, что будет с рабочими местами. «Конкретных решений, что делать с людьми, работающими на этой линии, нет. Возможно, кого-то переведут на линию мягких сыров, а кому-то не продлят контракт», — переживают работники предприятия.

Объём производства молока растёт

Руслан Лукашенко, первый заместитель гендиректора ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», опроверг эту информацию. Он отметил, что принципиальных решений по линии розлива молока пока не принято.

«По-моему, впервые информация о закрытии линии по розливу молока появилась ещё в феврале. Однако она работает по сей день. И менять мы ничего не планируем, — ответил он. — Сегодня завод перерабатывает молока к уровню прошлого года 110%. А в 2019 году у нас был рост. В настоящий момент объём производства молока растёт, а не падает. Так, а каком закрытии линии идёт речь?»

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Будут усиливать производство мягких сыров

На предприятии также планируют усиливать направление по производству мягких сыров. «Спрос на потребительском рынке меняется, и мы стараемся его удовлетворять. К примеру, десять лет назад никто не слышал про сыр „Моцарелла“, а сегодня это самый востребованный продукт. Поэтому, несомненно, мы будем наращивать позиции по производству мягких сыров», — сказал первый заместитель гендиректора.

Про рабочие места

Руслан Лукашенко заверил, что переживания сотрудников насчёт рабочих мест напрасны. Сокращений на предприятии не предвидится. По его словам, за последний год на заводе, наоборот, наблюдается прирост работников.

К слову, на линии по розливу молока работает около 30−35 сотрудников. Всего на Слуцком сыродельном комбинате трудится порядка 1000 человек.