С 21 мая в Беларуси начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Он продлится по 19 июня включительно.

Напомним, 20 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. Чтобы выдвинуться кандидатом в президенты, необходимо заручиться поддержкой не менее 100 000 совершеннолетних граждан Беларуси, у которых есть избирательное право.

РАНЕЕ. 15 потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Коротко рассказываем о каждом из них

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Поставить подпись можно за несколько кандидатур, но за одну и ту же — только раз.

Члены инициативных групп вправе знакомить избирателей с биографией претендентов на пост президента, но информационные и другие материалы о них не раздаются.

С учётом эпидемиологической обстановки сборщики подписей должны носить маски, обрабатывать руки антисептиком и придерживаться других рекомендаций Минздрава, пишет БелТА.

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должна подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.