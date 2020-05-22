Реконструкция трассы Р23. Что выполнено и что предстоит сделать

В области вовсю идут ремонт и модернизация как местных, так и республиканских дорог. Как обстоят дела с трассой Р23 Минск-Микашевичи, рассказывает МЛЫН.BY.

Реконструкция участка трассы Р23 до параметров дорог первой категории началась в 2012 году. Его расширили до четырёх полос, улучшили и сделали более безопасным. Трасса получила статус первой категории. В 2017 году реконструкция Р23 продолжилась на слуцкой кольцевой.

«Дорогу до Слуцка мы сделали. Широкополосным будет и участок трассы до Солигорска, — отметил председатель облисполкома Александр Турчин во время визита в Солигорск в феврале 2020 года. — Мы приняли решение начать его реконструкцию в первом полугодии. Думаю, это хорошая новость для жителей района».

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Р23 не просто республиканская автодорога, она входит в состав сети международных дорог СНГ. Это стратегическое направление ещё и потому, что недалеко от трассы, в Любанском районе продолжается строительство Нежинского горно-обогатительного комбината. Трассу Р23 ждёт расширение — будет создана четырёхполосная дорога. На данный момент уже объявлены открытые торги по выбору подрядной организации. Строительная длина участка — почти 15 км. Проходит он через Квасыничи и Новобеличи, а также вблизи населённых пунктов Млынка, Прусы и Чепели. Предусмотрена не только реконструкция самой дороги до Солигорска, но также устройство железобетонного моста через реку Девица и площадки отдыха, реконструкция моста через реку Сивельга и строительство скотопрогона.

РАНЕЕ. Реконструкция Р23. Когда трассу от Слуцка до Солигорска сделают широкополосной

Важно не только сделать дорогу удобной, но и обеспечить безопасные условия движения транспорта и пешеходов на всём протяжении проектируемого участка. Для этих целей предусмотрено освещение проезжей части в пределах населённых пунктов, освещение пересечений и примыканий с разрешённым левым поворотом, оптимизировано количество съездов с дороги. Важная часть работ — устройство автобусных остановок с остановочными и посадочными площадками, накопительных площадок для пешеходов, благоустройство пешеходных дорожек, тротуаров, островков безопасности. Там, где это необходимо, будут установлены барьерные ограждения, сигнальные столбики.

Напомним, что обновлённую слуцкую кольцевую открыли в июле 2018 года. Осенью прошлого года «Кур'ер» рассказывал, как люди рискуют жизнью, чтобы её перейти. Жителей деревень Молотково и Лучники разделила скоростная трасса с железным отбойником. Сельчане нарушают правила дорожного движения, рискуя жизнью, перелазят через ограждение и перебегают дорогу. Решением проблемы занималась Слуцкая ГАИ.