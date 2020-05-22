Президентские выборы-2020. График избирательной кампании (в одной картинке)

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Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.

Президентские выборы-2020. График избирательной кампании (в одной картинке), Слуцк
Инфографика с сайта vybary2020. by
  • Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.
  • Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
  • Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должна подвести не позднее 19 августа.
  • Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.
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