Деревни Малая Падерь больше нет. Слуцк расширяется

Слуцкий районный Совет депутатов принял решение об упразднении деревни Малая Падерь.



Такое решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступает в силу после опубликования.

Это значит, что деревня станет частью города. Общественное обсуждение об изменении границ Слуцка проводили в начале этого года. Тогда предлагалось деревню Малая Падерь с прилегающими землями сельхозпредприятия «Слуцкая нива» включить в черту города. Каких-либо замечаний и предложений от жителей не поступило.

Вчера «Кур'ер» писал, что в поле рядом с Малой Падерью и вплоть до района бывшего госпиталя появится новый микрорайон «Жуков луг».