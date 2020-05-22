Деревни Малая Падерь больше нет. Слуцк расширяется

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Деревни Малая Падерь Слуцкого района больше нет
Вид на бывшую деревню Малая Падерь. Фото: Алесь Достанко

Слуцкий районный Совет депутатов принял решение об упразднении деревни Малая Падерь.


Такое решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступает в силу после опубликования.

Это значит, что деревня станет частью города. Общественное обсуждение об изменении границ Слуцка проводили в начале этого года. Тогда предлагалось деревню Малая Падерь с прилегающими землями сельхозпредприятия «Слуцкая нива» включить в черту города. Каких-либо замечаний и предложений от жителей не поступило.

Вчера «Кур'ер» писал, что в поле рядом с Малой Падерью и вплоть до района бывшего госпиталя появится новый микрорайон «Жуков луг».

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