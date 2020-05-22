ЦИК сформировал 153 территориальные избирательные комиссии. В них вошло почти две тысячи человек, из которых лишь двое — представители оппозиционных партий, сообщает TUT.BY.

Из 1989 человек, вошедших в комиссии, 389 — госслужащие, 102 человека в возрасте до 30 лет и 1254 женщины. Больше всего в комиссии выдвиженцев от общественных объединений — 1247, затем идут те, кто вошёл туда по собственному заявлению — 641 человек, и от трудовых коллективов — 101 человек.

От политических партий в комиссиях будет больше всего представителей Коммунистической партии Беларуси — 92 человека. Также в комиссиях будет 45 представителей Республиканской партии труда и справедливости, по 6 человек от социал-демократической партии Народного Согласия и ЛДП и по одному от БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и Белорусской социально-спортивной партии.

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От общественных объединений больше всего человек для работы в комиссиях представили профессиональные союзы, входящие в ФПБ — 324, БРСМ — 148, «Белая Русь» — 147, Белорусский союз женщин — 130, Белорусское общественное объединение ветеранов — 122, Белорусский фонд мира — 96. Также в комиссиях будут работать представители иных общественных объединений — 128 человек.

«Сложно только учителю — он на отпуск будет отвлекаться»

В ЦИК никогда не дают данные по профессиям людей, которые вошли в избирательные комиссии, но в них всегда немало учителей. Поскольку выборы назначены на август, когда учителя ещё в отпуске, то некоторые из них смогут работать в комиссиях на полную ставку.

«Первая неделя августа — досрочное голосование, поэтому учителя будут работать с учётом своих часов. Если они уже будут заняты в школе, то значит, в комиссии им будет писаться полставки. С учителями, которые будут в это время в отпуске, вообще всё просто для комиссии, но сложно для учителя — он на отпуск будет отвлекаться. А что касается зарплаты [если учитель в отпуске], то они могут хоть целый день находиться [в комиссии] и получать за это деньги», — пояснила TUT. BY Лидия Ермошина.

Глава ЦИК напоминает, что члены участковой или любой другой избирательной комиссии должны работать в ней в своё нерабочее время.

«Более того, у нас есть твёрдое указание, и Госконтроль, когда проверяет расходование бюджетных средств, обращает внимание, что в комиссиях должны вестись табеля учёта рабочего времени. Если время дежурства совпадает с временем работы члена комиссии по месту работы, а ему пишут, например, что он дежурил в комиссии с 14 до 18, а он до 18 должен находиться на рабочем месте, так он что, двойную зарплату будет получать за это время? Все члены комиссии это знают, поэтому и пишутся табеля учётного времени, а члены комиссии дежурят в них строго в нерабочее время», — сказала Лидия Ермошина.