Люба про любовь. Жених из скайпа, или как распознать мошенника. Личный опыт

Как бы вступление

Если интернет станет площадкой для начала отношений, что тут плохого? К сожалению, очень часто случается наоборот, и интернет становится местом не только крушения надежд, но и преступления.

На сайтах знакомств я «зависаю» лет пятнадцать. Было много интересных знакомств, которые вылились в романтические путешествия, свидания и отношения. Некоторые из них поддерживаю до сих пор. Но, к сожалению, для семейных отношений созданы не все. В том числе и я. Поэтому из соискательницы я постепенно переквалифицировалась в аналитика и даже слегка детектива. Появился спортивный интерес — раскусить «жениха-мошенника» до того, как он раскроет свои намерения.

Поговорим о знакомствах в скайпе. Почему в скайпе? Да потому, что только на прошлой неделе в скайпе я послала «гореть в аду» двоих. Наверное, в пандемию стало трудно зарабатывать, и мошенники активизировались в поисках «лохушек» и теперь осваивают скайп.

Как готовят жертву

Итак, он постучался в скайп. Марк Джеймс. Тук-тук в 10 часов утра меня удивил. Это очень странный ресурс для знакомства, согласитесь. Мне стало любопытно. Ок, Марк Джеймс, заходи.

«Кто ты?» — спросила я по-русски. Он ответил длинным письмом на ломаном русском и на кириллице, что искал в скайпе человека с похожими инициалами, увидел моё фото и заинтересовался. Он хочет узнать меня ближе и, возможно, стать другом.

Я за любой кипиш, девочки, и я поддержала разговор.

Марк Джеймс в нескольких сообщениях рассказал о своей семье: он из Вирджинии (США), ему 58 лет, он нейрохирург, жена была русская, поэтому он неплохо знает ломаный русский. Он 6 лет вдовец (жена погибла), есть двое сыновей 19 и 24 лет. Он очень верующий человек. Но, к сожалению, сейчас находится в Сирии с миссией ООН и не может бывать в церкви так часто, как хотелось бы.

Через час переписки я предложила сделать перерыв, потому что у меня срочная работа, и попросила продолжить разговор вечером. Мой новый знакомый ответил: «Ок», но уже через пару часов снова стучался в скайп.

Он засыпал меня вопросами: о семье, о работе, о вероисповедании, о детях, об увлечениях, о путешествиях, о предпочтениях в еде, в мужчинах и в людях. После каждого моего краткого ответа отвечал за себя пространным и длинным письмом. На первый неопытный взгляд, всё было чинно-благородно. Он тщательно выстраивал образ идеального мужчины, любящего детей, ценящего семью, уважающего женщину и уставшего от одиночества…

На следующий день я написала Марку Джеймсу: «Мне надоела твоя комедия! Гори в аду, засранец!». И отправила кавалера в «чёрный список».

Как раскусить «засранца»

Итак, что меня насторожило в первый день переписки. Слишком много разговоров о вере и Боге. Конечно, это не преступление, Боже упаси! Просто «засранец» старался меня убедить, что верующий человек, то есть он, не может обмануть в принципе. А ещё эта «хвала небесам, что послали мне тебя».

Знание русского языка, но без просьб поговорить по скайпу. Это тоже не преступление. Русская жена научила русскому языку. Это очень удобно! Такой факт сразу снимает вопрос «Откуда же ты, Марк Джеймс, знаешь ломаный русский язык?». НО! Вы представляете себе жену Марка Джеймса, которая учит его письменному русскому, а не разговорному русскому? Я не смогла представить.

Слишком много свободного времени для занятого человека. Марк рассказал, что он нейрохирург, оперирует раненых военных без сна и отдыха. Но постучался ко мне в 10 утра буднего дня, в 12 снова надоедал, не давал покоя с 15 до 18 часов. Получается, что человеку с великой миссией ООН в Сирии совсем нечем заняться на работе. Знала бы об этом ООН.

При переписке все сообщения копипастятся. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В скайпе и на некоторых других сайтах знакомств есть «бегающий карандашик», он показывает, как собеседник набирает сообщение. Марк Джеймс самостоятельно «наковырял карандашиком» лишь слово «ОК». Все остальные сообщения «засранец» копировал из готового шаблона и вставлял в строку набора. Мой вопрос о пандемии в Сирии остался без ответа. Ну не было у него такой заготовки!

А после того как Марк Джеймс промахнулся и продублировал сообщение о незабываемом путешествии с сыном в Майами, которое он хотел бы повторить со мной, я решила взяться за проверку.

Конечно, можно было дождаться, когда он включит пластинку о том, что выслал мне подарок, и мне только надо оплатить услуги пересылки, или что его не отпускают в отпуск со службы в Сирии и надо заплатить, а его счёт пока заблокирован (мы это уже проходили!). Но мне было жаль своего времени. И я была почти уверена, что передо мной засранец!

Способы проверки

Я пользуюсь двумя способами проверки интернет-кавалеров — по фото и по текстам. В этот раз мне даже не пришлось проверять текст. Хватило проверки фото. Это можно сделать как в Google, так и в Яндексе.

Я загрузила фото «засранца» из скайпа в сервис Яндекс-картинки — и вуаля! Фотографий выдало с сотню, в разных позах, одеждах, на разных фонах и с разных сайтов знакомств. И даже из «чёрных списков» брачных аферистов и скамеров. Он был и Адам, и Джеймс, и Джон, и Джереми, и кем он только не назывался.

Совет на уикенд

Мужчина с первого же сообщения ищет серьёзные отношения, спутника жизни, у него всё серьёзно? Мужчина живёт в благополучной европейской стране, у него есть имущество и высокооплачиваемая работа, но при этом он знакомится в скайпе или на международном сайте? Вам кажется, что всё похоже на сказку? Поздравляю, на вас положил глаз брачный мошенник!

Мой совет — сделайте паузу в общении, соберите все эмоции и чувства в кулак (это они делают нас уязвимыми и менее чувствительными к правде) и, сохраняя хладнокровие,

проведите проверку суженого. Google в помощь!

На сегодня всё! Всем удачи и честных отношений!

Любовь Горбунович