Когда света нет во всём доме, квартале или районе… Что делать, если пропало электричество (советы слуцких спасателей)

В настоящее время электроприборы в доме и на работе стали незаменимыми помощниками, создающими комфортные условия для человека. Невозможно даже представить себе, чем можно было бы заниматься, если бы в доме не было электричества.
Ни просмотра телевизора, ни зарядки мобильных телефонов, даже приготовление пищи стало бы проблематичным. Все мы зависим от величайшего изобретения человека — электричества.
Однако бывает так, что по разным причинам в самый неподходящий момент в доме или квартире электричество может пропасть. Что же делать и как быть в такой ситуации — советуют спасатели.
Если свет погас только в вашей квартире или частном доме, скорее всего, «выбило пробки» или отключился автоматический выключатель. Он установлен непосредственно у вас в доме, квартире или на лестничной площадке. Пробки может выбить из-за неисправной проводки. Не чините её самостоятельно — вызывайте электрика.
Что делать, если света нет во всём доме, квартале или районе:
- Обратитесь к работникам ЖЭС;
- Выключите все электроприборы, чтобы предотвратить ущерб от возможных скачков напряжения;
- Выключите всё освещение, кроме одного источника внутри дома и одного снаружи;
- Не открывайте морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24−36 часов;
- Осторожно пользуйтесь свечами: не подносите их к легковоспламеняющимся предметам ближе чем на 30 см;
- При установке свечей исключите их возможное опрокидывание.
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