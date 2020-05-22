Когда света нет во всём доме, квартале или районе… Что делать, если пропало электричество (советы слуцких спасателей)

В настоящее время электроприборы в доме и на работе стали незаменимыми помощниками, создающими комфортные условия для человека. Невозможно даже представить себе, чем можно было бы заниматься, если бы в доме не было электричества.

Ни просмотра телевизора, ни зарядки мобильных телефонов, даже приготовление пищи стало бы проблематичным. Все мы зависим от величайшего изобретения человека — электричества.

Однако бывает так, что по разным причинам в самый неподходящий момент в доме или квартире электричество может пропасть. Что же делать и как быть в такой ситуации — советуют спасатели.

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Если свет погас только в вашей квартире или частном доме, скорее всего, «выбило пробки» или отключился автоматический выключатель. Он установлен непосредственно у вас в доме, квартире или на лестничной площадке. Пробки может выбить из-за неисправной проводки. Не чините её самостоятельно — вызывайте электрика.

Что делать, если света нет во всём доме, квартале или районе: