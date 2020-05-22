В Слуцке прошло первое заседание комиссии по выборам президента. Кто её возглавил

В четверг, 21 мая, на заседании Слуцкой районной комиссии по выборам президента Республики Беларусь избрали руководящий состав комиссии.



Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Кто вошёл в руководящий состав:

Председатель комиссии — Андрей Александрович Кунцевич, председатель Слуцкой районной организации РОО «Белая Русь» и директор СУП «Агросервис-ССК» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». Не в первый раз возглавляет избирательную комиссию. По данным портала chinovniki.info, эта уже четвёртая.

Заместитель председателя комиссии — Александр Александрович Андрушкевич, директор Слуцкого филиала ГП «Миноблтопливо».

Секретарь комиссии — Светлана Александровна Уласевич, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

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Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.