Стоматологическая поликлиника в Слуцке возобновляет приём пациентов. Пока будут работать два отделения

С понедельника, 25 мая, в стоматологической поликлинике Слуцка заработают ортопедическое и платное отделения. Также в учреждении продолжают оказывать экстренную помощь и проводить медосмотры.

Об этом «Кур`еру» сообщила Ольга Аланкина, заведующая стоматологической поликлиникой.

Она рассказала, почему заработают только два отделения и как будут работать специалисты.

Реклама

«Вышел приказ Минздрава „О поэтапном возобновлении оказания плановой стоматологической помощи“. В соответствии с этим у нас разработан план постепенного возвращения специалистов, — пояснила Ольга Аланкина. — Мы не можем сразу вернуться к прежнему режиму работы. Сами посудите. Стоматологическая поликлиника работает в две смены, принимая по 600 человек в день. Это огромный риск и для сотрудников, и для пациентов».

Чтобы избежать столпотворения, к специалистам введена предварительная запись по телефонам: 6 32 27, 5 37 42.

«Стоит помнить, что первое время будут работать не все специалисты. И на это есть причины. К примеру, наши кабинеты рассчитаны на два врача. Сейчас в кабинете может работать только один», — отмечает заведующая.

Что в частных клиниках

Как сообщили «Кур`еру» в частных стоматологических клиниках, они тоже возобновляют приём пациентов.

«Мы также поэтапно возвращаемся к работе. Сейчас врачи выходят на работу, если есть запись. Поэтому клиентам нужно уточнять, какие услуги оказываются, и предварительно записываться», — ответили в одной из клиник Слуцка.

Напомним, что с 13 апреля стоматологическая поликлиника приостановила оказание всех видов плановой стоматологической помощи.