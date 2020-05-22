Как быть абитуриентам, которые во время ЦТ будут на карантине

Как TUT. BY отметили в Министерстве образования, ситуации, когда из-за болезни абитуриент не может сдать ЦТ, случались и до эпидемии.

Тестирование человек мог пропустить из-за гриппа или, например, операции. В таком случае, чтобы поступать в вуз, человеку приходилось ждать следующего года. С COVID-19 ситуация аналогична.

«Если абитуриент, не попадает на централизованное тестирование в основные или в резервные дни, то ему придётся поступать в следующем году», — сказали в пресс-службе ведомства.

Реклама

Есть и другой вариант.

«Экзамены в учреждения средне-специального или профессионально-технического образования идут позже, — уточнили в пресс-службе. — Абитуриент может выбрать специальность близкую к той, на которую он собирался поступать в университет, и попробовать поступить, например, в ссуз».

РАНЕЕ. Министерство образования назвало новые даты ЦТ. На русский язык и математику отводится по два дня