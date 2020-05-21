Сегодня погода не радует нас тёплыми солнечными деньками, которых мы с нетерпением ждём. Однако лето всё же неумолимо вступает в свои права, и уже совсем скоро соскучившиеся по отдыху на природе случчане большими шумными компаниями поедут за город, чтобы приятно провести время на лужайке у берега реки или отдохнуть от городской суеты в сосновом лесу.

Как правило, такой отдых сопровождается весёлыми посиделками у костра с душевными песнями под гитару. И чтобы отдых запомнился только положительными моментами, спасатели напоминают, как безопасно развести костёр: