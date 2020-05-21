Сегодня погода не радует нас тёплыми солнечными деньками, которых мы с нетерпением ждём. Однако лето всё же неумолимо вступает в свои права, и уже совсем скоро соскучившиеся по отдыху на природе случчане большими шумными компаниями поедут за город, чтобы приятно провести время на лужайке у берега реки или отдохнуть от городской суеты в сосновом лесу.

Как правило, такой отдых сопровождается весёлыми посиделками у костра с душевными песнями под гитару. И чтобы отдых запомнился только положительными моментами, спасатели напоминают, как безопасно развести костёр:

  • разжигать костёр следует только в безветренную погоду;
  • костёр должен быть не менее чем в 10 метрах от ближайших зданий (строений);
  • мангал устанавливается на расстоянии не менее 4-х метров от зданий (строений);
  • под рукой нужно иметь ёмкость с водой, песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;
  • костёр и мангал нельзя оставлять без присмотра, после — потушить водой до полного прекращения тления.
safely make a fire
Фото: Слуцкий РОЧС
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