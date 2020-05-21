В Слуцке с 25 мая ГАИ уделит особое внимание водителям, которые будут ехать с выключенным ближним светом фар. И так 12 дней

Это связано с проведением в Беларуси акции ГАИ «Внимание — дети!». Она пройдёт с 25 мая по 5 июня. В этот период инспекторы уделят особое внимание тем водителям, которые будут передвигаться на авто с выключенным ближним светом фар (или выключенными дневными ходовыми огнями) независимо от времени суток.

Об этом «Кур'еру» сообщил Дмитрий Семибратов, старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.

ВАЖНО. Двигаться днём нужно не с габаритами или «противотуманками», а именно с ближним светом или дневными ходовыми огнями.

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За невыполнение этого требования сотрудники ГАИ могут как предупредить, так и оштрафовать автомобилистов (до 54 рублей).

Акция связана с окончанием учебного года и началом летних каникул. Экипажи ГАИ будут усиленно дежурить рядом с учебными заведениями, уделяя особое внимание пропуску пешеходов, а также соблюдению правил перевозки детей.

В ТЕМУ. Зачем водителей обязывают включать днём ближний свет фар. Что говорят об этом случчане, а что — в ГАИ

«Уважаемые родители! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми. Будьте им положительным примером на дороге! Не оставляйте без присмотра малолетних и, конечно же, постоянно напоминайте юным участникам дорожного движения о том, как вести себя на дороге и в транспорте. Безопасность детей в первую очередь зависит от вашего внимания и контроля!» — отметил Дмитрий Семибратов.

СПРАВКА. Согласно п. 178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, — в возрасте до 5 лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от 5 до 12 лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств в случае, если рост ребёнка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключён".

Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность использования не только так называемых «детских кресел», но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребёнка с помощью штатных ремней безопасности.

Кроме этого, в пятницу, 29 мая, в Слуцке будет проходить единый день безопасности дорожного движения под девизом «Внимание — дети!».

«Детям необходимо объяснять, что, даже имея преимущество на пешеходном переходе, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части, обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств», — заключил Дмитрий Семибратов.