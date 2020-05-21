Жительница Копыля за чужой счёт развивала «семейный бизнес». За год она «одолжила» более 730 000 рублей

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности дела «Кур'еру» рассказала Татьяна Белоног, официальный представитель ведомства.

По данным следствия, 34-летняя жительница Копыля с ноября 2018 года по ноябрь 2019-го завладела деньгами девяти человек на общую сумму более 730 тысяч рублей.

«Согласно материалам уголовного дела, женщина при личных встречах, по телефону или в ходе переписки рассказывала знакомым, что её супруг является индивидуальным предпринимателем. Она убедила их на определённое время одолжить деньги под предлогами развития семейного бизнеса в сфере строительства, приобретение строительных материалов, оплату труда рабочих. Писала потерпевшим расписки, обещая вернуть деньги с большими процентами, почти в два раза больше указанной суммы. При этом ни она, ни её супруг не были ИП и такую деятельность в установленном законом порядке не осуществляли.

Реклама

Кроме того, некоторые граждане поддались на ложное предложение женщины — приобретение квартиры по низкой цене в столице. Она рассказывала им, что её супруг якобы сотрудничает с компанией застройщика. В связи с этим она может помочь с покупкой жилья, таким образом не возвращая наличные. Для убедительности в интернете находила сведения о строящихся домах и показывала их потерпевшим, которые даже приезжали в столицу и смотрели новостройки, где якобы будут их квартиры. Под предлогом того, что необходимо дополнительно внести остаточную стоимость квартиры, обвиняемая завладела ещё $ 65 000. Это была последняя крупная сумма, которую ей удалось получить путём обмана", — рассказала Татьяна Белоног.

На допросах обвиняемая признала вину частично и рассказала, что все полученные от потерпевших деньги она направила на возврат своих долгов. А возможности вернуть новые займы у неё не было.

«Следователи допросили потерпевших и свидетелей, исследовали документы, мобильные устройства и другие вещественные доказательства. Также собран материал, характеризующий обвиняемую. Установлено, что женщина ранее судима за совершение преступлений против собственности, порядка управления и информационной безопасности», — добавила представитель ведомства.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК РБ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.